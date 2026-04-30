1° de Mayo: La CGT marcha a Plaza de Mayo bajo presión interna y con la sombra de un nuevo paro general

Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a las calles en una movilización que promete ser masiva pero que, puertas adentro, refleja una profunda fractura. Con el lema «El trabajo es con derechos o es esclavo», la central obrera concentrará en Plaza de Mayo a partir de las 15:00 hs, en un escenario donde los discursos del triunvirato (Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello) marcarán el endurecimiento de la postura frente a la reforma laboral y el ajuste económico.

Homenaje al Papa y tensiones internas

El acto tendrá un componente emocional particular: se proyectará un video y se realizará una oración en memoria de Jorge Bergoglio (Papa Francisco), fallecido en abril de 2025. Sin embargo, el misticismo religioso no logra aplacar la interna gremial.

Sectores liderados por Luis Barrionuevo, Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA) presionan por un plan de lucha inmediato. «¿Qué carajo vamos a hacer en la CGT si no hace nada? No nos defienden», habría planteado Maturano en una reunión reciente, amenazando incluso con abandonar la central si no se convoca a un plenario de secretarios generales para definir un paro.

Incluso los sectores considerados «dialoguistas», como Gerardo Martínez (UOCRA), admiten que, agotada la instancia judicial contra la reforma laboral, el camino hacia una medida de fuerza nacional parece inevitable.

Entre Ríos: Los docentes convocan a una vigilia y olla popular en Plaza Mansilla

En sintonía con la jornada nacional de lucha, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó para este jueves a las 20:00 hs a una vigilia frente a la Casa de Gobierno en Paraná. Bajo la consigna de defender la Caja de Jubilaciones y exigir salarios dignos, el sindicato docente más importante de la provincia instalará una olla popular en Plaza Mansilla.

«No vamos a permitir que se avance sobre nuestros derechos»

La movilización provincial tiene dos ejes centrales: el rechazo a la reforma previsional impulsada en la provincia y la demanda de una oferta salarial que no quede rezagada ante la inflación.

«Los entrerrianos nos encontramos ante una propuesta de reforma que nos preocupa y nos une en defensa de la dignidad de trabajadores y jubilados», expresaron desde el gremio. La jornada del jueves cerrará a la espera del 1° de mayo con números artísticos y un fuerte mensaje a los legisladores provinciales para que no «agredan históricas conquistas» del sector docente.

Un escenario de conflicto creciente

La tensión se agrava tras los anuncios del Gobierno Nacional de imponer multas millonarias a gremios como La Fraternidad y la UTA por no acatar conciliaciones obligatorias anteriores, lo que es visto por la dirigencia sindical como un intento de amedrentamiento en la previa de una nueva escalada de paros que podría paralizar el transporte y la educación en las próximas semanas.

Con informacion de Infobae y Analisis

Redaccion de 7Paginas