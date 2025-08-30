El Carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro

El Director del Ente Permanente de Carnaval destacó que este logro, largamente esperado, se concretó gracias a diversas gestiones con la empresa local “Al Mundo”, que facilitó el traslado y la presencia de los profesionales brasileños en la ciudad.

Sánchez, titular del Ente de Carnaval, expresó su agradecimiento a la empresa y resaltó que su apoyo no solo hizo posible la incorporación de los jurados extranjeros, sino que además potencia la visibilidad del carnaval, atrayendo la atención de marcas nacionales e internacionales.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas