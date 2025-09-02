Funcionarios de la Municipalidad de Federación fueron denunciados en Comodoro Py

Toller señaló que la presentación se basa principalmente en la utilización de fondos destinados a la construcción del Ecoparque de Federación, obra gestionada por el municipio en 2022 dentro del programa Casa Común para gobiernos locales. Según expuso, la Municipalidad habría recibido la totalidad de las remesas previstas, aunque el avance de obra hasta la fecha resulta “escaso”.

“El objetivo es esclarecer lo que muchos vecinos se preguntan: por qué tantas obras inconclusas. Ojalá haya una respuesta rápida y un accionar firme de la Justicia. Creo que hoy a nivel nacional se está actuando con mayor claridad en casos de fondos públicos, y este caso puede servir de ejemplo, no solo para Federación sino para todo el país”, expresó Toller.

La denuncia también hace referencia a que, pese a los plazos vencidos, el municipio contrató oportunamente a la empresa Miguel Chaparro Construcciones para la ejecución de la obra, aunque en febrero de 2024 la firma presentó su renuncia y rescindió el contrato de la licitación pública 08/2022, aduciendo incumplimientos por parte del municipio y la falta de remisión de fondos desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Sin embargo, Toller remarcó que los desembolsos nacionales ya habían sido girados en su totalidad al municipio en remesas del 30% inicial y el saldo restante, por lo que debían haberse destinado exclusivamente a la construcción del Ecoparque.

El denunciante advirtió además que la paralización de proyectos no es un hecho aislado: “La ciudad tiene varias obras anunciadas, comenzadas y abandonadas, todas con fondos afectados. Fueron meses de pedidos de información difícil de conseguir, verificación de hechos y recopilación de documentación. Tuve que recurrir a abogados costeados de mi bolsillo, porque en el municipio todo parece oscuro y nada se publica”, afirmó.

Consultado sobre los pasos a seguir, Toller indicó que la causa ya está en curso y que serán sus representantes legales quienes continúen con las tramitaciones ante la Justicia Federal, “estoy buscando la transparencia total en Federación, estoy trabajando para eso, va a haber novedades en otros temas, más sensibles”, publicó Informe Ciudadano.