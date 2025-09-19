Telayna advirtió que la inversión de la familia del Dibu Martínez dejará sin agua a Puerto Yerua y denunció otras graves irregularidades

Según Telayna, el reclamo es tardío, ya que “en la gestión pasada, cuando Benítez también estaba al frente del municipio y gobernaba el peronismo, esta comuna nunca reclamó, aunque la ruta ya estaba destruida”, recordó en una nota brindada al programa Zona de Opinión de radio Zona TV.

Agua potable en riesgo

El ex edil advirtió que Puerto Yeruá podría quedarse sin agua potable este verano. La causa, señaló, es que la planta de agua fue adquirida por un privado, la familia del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, y el municipio no realizó inversiones para garantizar el suministro durante todos estos años, cuando dependía del servicio gratuito de esa planta.

Contaminación y estado de la escuela

Telayna denunció que el municipio arroja materia fecal sin tratar al río Uruguay, a pesar de la existencia de un biodigestor que no funciona correctamente. Además, denunció que la escuela local se encuentra en grave estado de deterioro, con filtraciones, problemas eléctricos y falta de agua en verano.

El ex concejal criticó también a los ediles de la oposición, quienes permanecen en silencio frente a estas irregularidades, y señaló la connivencia política de todos los sectores, que permite que se repitan hechos de corrupción e irregularidades en la localidad.

Obras incompletas y falta de inversión

Según Telayna, la ruta de acceso a Puerto Yeruá se construyó de manera incompleta y mal planificada, mientras que las refacciones escolares se hicieron de forma apresurada, generando problemas estructurales. El ex concejal aseguró que la falta de inversión en servicios esenciales y la dependencia de una planta privada de agua ponen en riesgo a toda la comunidad.

Llamado a la transparencia

Sebastián Telayna instó a las autoridades municipales a brindar explicaciones sobre la gestión del agua, la ruta y el biodigestor, y pidió a la comunidad que conozca el estado real de las obras y los servicios: “Si nadie toma la batuta y da relevancia a estos planteos, el corrupto actúa y el resto lo permite. La complicidad es de todos”.