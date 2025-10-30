Concordia: La Facultad de Alimentos de la UNER lanza una nueva colecta de sangre “Alimentando con el corazón”

La jornada solidaria se realizará el jueves 6 de noviembre, de 8 a 13 horas, en el hall de la Facultad, ubicada en Avenida Monseñor Tavella 1450, en la ciudad de Concordia.

Además de la colecta externa de sangre, los participantes podrán registrarse como potenciales donantes de células hematopoyéticas (médula ósea) para el INCUCAI, ampliando así las posibilidades de ayudar a personas que necesitan un trasplante para salvar su vida.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que fomentan la solidaridad y el compromiso social, recordando que una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas.

Para quienes deseen obtener más información o coordinar entrevistas, pueden comunicarse con Guillermina Chabrillón al +54 9 345 432-0856.