Arroyo Manzores: un cauce afectado por la falta de conciencia ambiental de un sector de los vecinos de Concordia

En este contexto, la Municipalidad de Concordia llevó adelante trabajos de saneamiento y retiro de residuos en la desembocadura del curso de agua, como parte de las políticas de cuidado y preservación de los espacios públicos.

Según se indicó a 7Paginas, las tareas estuvieron a cargo del Ente de Gestión Costanera y forman parte de las acciones de mantenimiento que se desarrollan durante todo el año, con el objetivo de mantener el arroyo en condiciones adecuadas y evitar obstrucciones en un sector estratégico previo al dique.

Durante la jornada se retiró una importante cantidad de residuos acumulados en el cauce y en sus márgenes, principalmente plásticos no degradables. Además, se han detectado desechos cloacales en distintos tramos, situación que agrava el impacto ambiental y favorece la contaminación del entorno.

Desde el Ente señalaron que a lo largo de todo el recorrido urbano del arroyo se arrojan residuos de manera constante, una práctica que deteriora el ecosistema y afecta un espacio natural utilizado para actividades recreativas y turísticas.

Las autoridades remarcaron que, si bien los operativos de limpieza permiten reducir la acumulación de basura, la solución de fondo requiere mayor compromiso ciudadano. Por ello, reiteraron el pedido a la comunidad para evitar arrojar desechos y colaborar en el cuidado del Arroyo Manzores, un patrimonio ambiental de la ciudad cuya preservación depende del esfuerzo colectivo.