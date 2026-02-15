7PAGINAS

Domingo 15 de febrero de 2026
Arroyo Manzores: un cauce afectado por la falta de conciencia ambiental de un sector de los vecinos de Concordia

El Arroyo Manzores, que atraviesa la zona noroeste de Concordia, refleja una problemática ambiental persistente vinculada a la acumulación de residuos y descargas indebidas a lo largo de su recorrido.
En este contexto, la Municipalidad de Concordia llevó adelante trabajos de saneamiento y retiro de residuos en la desembocadura del curso de agua, como parte de las políticas de cuidado y preservación de los espacios públicos.

Según se indicó a 7Paginas, las tareas estuvieron a cargo del Ente de Gestión Costanera y forman parte de las acciones de mantenimiento que se desarrollan durante todo el año, con el objetivo de mantener el arroyo en condiciones adecuadas y evitar obstrucciones en un sector estratégico previo al dique.

Durante la jornada se retiró una importante cantidad de residuos acumulados en el cauce y en sus márgenes, principalmente plásticos no degradables. Además, se han detectado desechos cloacales en distintos tramos, situación que agrava el impacto ambiental y favorece la contaminación del entorno.

Desde el Ente señalaron que a lo largo de todo el recorrido urbano del arroyo se arrojan residuos de manera constante, una práctica que deteriora el ecosistema y afecta un espacio natural utilizado para actividades recreativas y turísticas.

Las autoridades remarcaron que, si bien los operativos de limpieza permiten reducir la acumulación de basura, la solución de fondo requiere mayor compromiso ciudadano. Por ello, reiteraron el pedido a la comunidad para evitar arrojar desechos y colaborar en el cuidado del Arroyo Manzores, un patrimonio ambiental de la ciudad cuya preservación depende del esfuerzo colectivo.