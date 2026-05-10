Tragedia en la Ruta 2: Un motociclista perdió la vida tras chocar con un utilitario en zona rural de Chajarí

Una jornada de luto se vivió este sábado 9 de mayo en la región, tras confirmarse un nuevo accidente fatal sobre la Ruta Provincial N° 2. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas, en una zona rural ubicada a unos 19 kilómetros al oeste de la rotonda de acceso a Chajarí.

Según el informe oficial de la Comisaría N° 1 de Chajarí proporcionado a 7Paginas, el accidente fue protagonizado por una motocicleta y un vehículo tipo utilitario, los cuales circulaban en sentidos opuestos al momento de la colisión.

Trabajo en el lugar

Como consecuencia de la colisión provocó el fallecimiento del conductor de la moto que fue identificado como Javier Aníbal Cabral, oriundo de San Jaime de la Frontera.

En la escena trabajó un equipo multidisciplinario integrado por Personal de la Policía Departamental Federación, Gabinete de Policía Científica para las pericias accidentológicas, Médico Policial, quien constató el deceso y El Agente Fiscal en turno, quien coordinó las actuaciones judiciales.