¿Cuándo llega el «Veranito de San Juan» a Concordia? Anuncian máximas de hasta 26°C, pero con inestabilidad en el medio

En pleno corazón del invierno, cuando las bajas temperaturas y las heladas suelen dominar la escena diaria, un clásico y esperado fenómeno meteorológico se prepara para romper la lógica estacional en Concordia y toda la región de Salto Grande: el «Veranito de San Juan». Esta anomalía térmica temporal regalará a los concordienses un breve respiro del frío intenso, con máximas que rozarán valores más propios de la primavera o el inicio del otoño.

En lugar de los cielos grises, las mínimas bajo cero y la humedad persistente, este período se caracteriza por un notable ascenso de las marcas térmicas, trayendo jornadas templadas con máximas que se ubicarán por encima de los 25°C. Sin embargo, para esta oportunidad, el fenómeno llegará con una fuerte inestabilidad asociada.

Miércoles: la antesala del ascenso térmico

De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles funciona como la transición y antesala oficial del fenómeno. Para hoy se prevé una jornada templada con una temperatura mínima de 12°C y una máxima estimada en los 21°C.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana, tendiendo a cubrirse de manera mayormente nublada hacia la tarde. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste a unos 8 km/h, acompañados por una humedad promedio del 76%, factores que ya comenzaron a generar un ambiente templado en la vía pública.

Jueves: pico de temperatura con alerta por tormentas

El «Veranito de San Juan» irrumpirá de manera definitiva este jueves, aunque lo hará acompañado por un desmejoramiento temporario de las condiciones climáticas. Para el norte entrerriano se pronostica una jornada sumamente cálida pero inestable, con una mínima de 14°C y una máxima que trepará hasta los 25°C.

Alerta por lluvias y chaparrones

El ingreso de la masa de aire cálido chocará con un frente húmedo, lo que generará probabilidades de chaparrones aislados durante la madrugada del jueves y hasta un 70% de probabilidad de tormentas de variada intensidad durante el resto del día en toda la cuenca de Salto Grande.

Viernes: regresa el sol con marcas primaverales

Hacia el cierre de la semana laboral, las condiciones climáticas experimentarán una rápida mejora. El viernes se consolidará como el día más caluroso de este ciclo, presentando una temperatura mínima de 17°C —un registro sumamente elevado para esta época del año— y una máxima que alcanzará los 26°C.

Con el alejamiento del frente de tormentas, el cielo se presentará algo nublado, permitiendo el regreso del sol pleno. Esta combinación de factores asegurará una tarde ideal para disfrutar de actividades al aire libre, antes de que el invierno vuelva a reclamar su protagonismo en el calendario.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas