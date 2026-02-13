13 de febrero – Día Mundial de la Radio: el medio que sigue uniendo voces en todo el mundo

La efeméride fue proclamada el 10 de noviembre de 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en conmemoración de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Un año después, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la propuesta por unanimidad, incorporando la fecha a su calendario oficial de celebraciones internacionales.

Un medio que informa, educa y acompaña

Desde sus inicios, la radio ha sido una herramienta clave para llevar información, cultura y entretenimiento a millones de personas, incluso en lugares remotos donde otros medios no lograban llegar. Su capacidad de adaptación le permitió atravesar décadas de cambios tecnológicos y mantenerse vigente en la era digital.

La radio informa, educa y acompaña. Está presente en los hogares, en los lugares de trabajo, en el campo y en la ciudad. Es la voz que conecta comunidades, que transmite identidad y que genera cercanía, aun cuando se la escucha a kilómetros de distancia.

En contextos de emergencia, en coberturas deportivas, en la difusión cultural o simplemente como compañía cotidiana, el medio radial conserva una característica única: la inmediatez y la intimidad con el oyente.

Reconocimiento a quienes la hacen posible

La conmemoración de esta fecha también busca sensibilizar al público sobre la importancia de la radio, fomentar el acceso a la información a través de este medio y promover la cooperación entre emisoras a nivel internacional.

En este día especial, el reconocimiento se extiende a locutores, periodistas, operadores, productores, técnicos y a todos los trabajadores que, detrás y delante del micrófono, hacen posible que la radio siga latiendo cada jornada.

En tiempos de redes sociales y plataformas digitales, la radio demuestra que su esencia permanece intacta: una voz que acompaña, informa y construye comunidad.

¡Feliz Día Mundial de la Radio!

Redaccion de 7Paginas