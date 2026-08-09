Concordia: choque entre dos motocicletas: uno de los conductores debió ser hospitalizado

Un nuevo siniestro vial protagonizado por dos motocicletas se registró este sábado por la noche en Concordia y dejó como saldo a uno de los conductores hospitalizado.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:15, en la intersección de las calles Moulins y La Pampa, donde intervino personal de la Comisaría Octava.

Según se informó a 7Paginas, una motocicleta Honda CG Titan 150 cc, conducida por un joven de 25 años, circulaba por calle La Pampa en sentido norte-sur.

Por circunstancias que son materia de investigación, al llegar a la intersección con Moulins colisionó contra una motocicleta Appia Citiplus 110 cc, que transitaba por esa arteria en dirección este-oeste.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta de menor cilindrada, identificado como Pablo Cirolla, de 30 años, sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó al motociclista hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue examinado por profesionales.

De acuerdo con el informe médico, presentó politraumatismos leves en ambos miembros inferiores.

Personal policial trabajó en el lugar del accidente y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.