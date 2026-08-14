17 proyectos de Concordia fueron preseleccionados para el Fondo “Jóvenes en Acción Climática 2026”

Concordia avanza en una iniciativa internacional de acción climática con la preselección de 17 proyectos desarrollados y liderados por jóvenes de la ciudad, en el marco del Fondo “Jóvenes en Acción Climática 2026”.

La ciudad es una de las 300 ciudades del mundo elegidas para participar de esta iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies junto a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que busca financiar proyectos ambientales diseñados por jóvenes y orientados a generar un impacto positivo en sus comunidades.

Tras la convocatoria y el período de inscripción, fueron preseleccionadas propuestas provenientes de distintos establecimientos educativos, instituciones, organizaciones no gubernamentales y universidades de Concordia.

Coaching para fortalecer las propuestas

Con el objetivo de acompañar a los equipos en esta etapa, se desarrolló un Programa de Coaching para la formulación de proyectos, destinado a brindar herramientas y asesoramiento para fortalecer las ideas presentadas y avanzar en la elaboración de las propuestas definitivas.

Durante esta instancia se trabajó sobre los objetivos de cada proyecto y su potencial impacto en la comunidad.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó el compromiso asumido por los jóvenes que decidieron participar, “Es muy bueno comprometerse con la ciudad, con responsabilidad y desde el lugar que nos toca, como en este caso, jóvenes estudiantes de Concordia”, expresó.

El jefe comunal remarcó además la importancia de que las iniciativas tengan impacto comunitario y estén vinculadas con el cuidado ambiental.

“Este programa tiene que ver con elaborar un proyecto; que ese proyecto tenga impacto en la comunidad y más aún cuando tiene relación con el ambiente”, señaló Azcué.

En esa línea, sostuvo que actualmente se promueve “el desarrollo y crecimiento sostenible de las comunidades, de forma cuidada”, por lo que valoró la participación de los jóvenes en esta propuesta.

Cuatro grandes ejes ambientales

Por su parte, el subsecretario de Ambiente de Concordia, Joaquín Gobetto, destacó el interés demostrado por los participantes y explicó que esta etapa busca mejorar los proyectos antes de la evaluación definitiva.

“Si llegaron hasta acá es porque sus proyectos están en vías de evaluación. Hoy avanzamos con el proceso de mentoría para pulir los detalles de cada trabajo y de esa manera poder tener más claro los objetivos”, indicó.

Las propuestas están vinculadas a diferentes áreas de acción climática, entre ellas:

Energías renovables y eficiencia energética.

Educación para la acción climática.

Biodiversidad, infraestructura verde y adaptación al cambio climático.

Gestión sostenible de residuos y economía circular.

La iniciativa busca, además del financiamiento de proyectos, fortalecer la participación ciudadana de los jóvenes y promover su involucramiento directo en la búsqueda de soluciones ambientales para sus comunidades.

Financiamiento de hasta 5.000 dólares

Uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de acceder a financiamiento internacional.

A través del Fondo “Jóvenes en Acción Climática”, los proyectos que resulten seleccionados podrán recibir subvenciones de entre 1.000 y 5.000 dólares.

De esta manera, los 17 proyectos preseleccionados de Concordia avanzan ahora en una instancia de fortalecimiento y mentoría, mientras se define cuáles serán finalmente seleccionados para recibir el financiamiento y llevar adelante sus propuestas de acción climática en la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas