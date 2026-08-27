“1822: el destino de América frente a frente”: una propuesta cultural sobre San Martín y Bolívar

La actividad se desarrollará este sábado 29 de agosto, desde las 18:00 horas, en Fundación Magma, ubicada en Alberdi 119, con entrada libre y gratuita.

La propuesta tendrá como eje el encuentro de Guayaquil de 1822 entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, uno de los acontecimientos trascendentales del proceso de emancipación de América Latina. El encuentro buscará acercar a la comunidad una mirada histórica sobre aquel episodio y poner en valor los vínculos culturales e históricos entre Argentina y Venezuela.

Durante la jornada, el profesor Gustavo Martínez realizará una contextualización histórica y académica sobre el encuentro de Guayaquil, abordando el escenario político y militar de la época, las circunstancias que rodearon la reunión y las distintas interpretaciones desarrolladas posteriormente por la historiografía.

Como parte de la propuesta, dos actores de la ciudad personificarán a San Martín y Bolívar en una dramatización artística de la despedida de ambos libertadores. La representación estará basada en el contexto histórico y en las interpretaciones existentes.

La iniciativa forma parte de las actividades de la Semana Cultural que antecede a la XXXIII Fiesta Provincial del Inmigrante y se suma a las propuestas que buscan promover la diversidad, la memoria y la cultura de las distintas colectividades que integran la comunidad de Concordia