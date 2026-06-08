29 familias de Concordia recibieron las escrituras de sus viviendas y consolidan el sueño de la casa propia

El acto fue encabezado por el intendente Francisco Azcué junto al secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, y el director de Regularización Dominial, Leandro Zarza Echagüe, quienes hicieron entrega de los títulos de propiedad a vecinos que durante años esperaron la documentación definitiva de sus hogares.

Según supo 7Paginas, las familias beneficiadas pertenecen a los barrios José Hernández, Tavella Norte, Universidad, Isthilart, Cipo, San Agustín, Gerardo Yoya, San Miguel I, Almirante Brown, Capricornio, Camba Paso, Los Pájaros y La Cantera.

Durante la ceremonia, Azcué destacó que la regularización dominial forma parte de una política pública vinculada a uno de los ejes centrales de su gestión.

“El plan de gobierno se sostiene sobre tres pilares: el desarrollo productivo, el desarrollo humano y el orden institucional. Cuando hablamos de orden, también hablamos de construir una ciudad donde las personas vivan dentro de un marco de legalidad y formalidad, porque eso genera consecuencias positivas para toda la comunidad”, afirmó.

El jefe comunal remarcó además que el acceso a la escritura representa un derecho fundamental para las familias, ya que les brinda seguridad jurídica sobre sus viviendas y les permite proyectar el futuro con mayor tranquilidad.

“Durante muchos años no tuvieron lo más básico y elemental que es el título de propiedad. Con mucho trabajo estamos avanzando en un proceso que busca formalizar situaciones históricas y permitir que más vecinos puedan desarrollarse con tranquilidad y previsibilidad”, expresó.

Azcué también hizo referencia al compromiso compartido entre el Estado y los ciudadanos para consolidar una ciudad más organizada. En ese sentido, señaló que además de garantizar servicios esenciales y generar condiciones para mejorar la calidad de vida, es importante que los vecinos cumplan con sus obligaciones para fortalecer el desarrollo colectivo.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, destacó la importancia social y económica que tiene para las familias contar con la escritura de su vivienda.

“Fue muy emocionante ver cómo estos vecinos reciben el registro notarial de la propiedad de su casa. No es una cuestión menor porque tener la escritura abre puertas, genera oportunidades y les permite proyectar un futuro con mayor seguridad”, sostuvo.

El funcionario explicó que la decisión de la gestión municipal es continuar avanzando en la regularización de la mayor cantidad de situaciones posibles, entendiendo que una ciudad ordenada puede planificar mejor su crecimiento y desarrollar políticas urbanas más eficientes.

“Contar con datos precisos sobre la propiedad de los inmuebles nos permite diseñar políticas urbanas más eficientes y promover mejores hábitos ciudadanos”, concluyó.

Con esta nueva entrega, el municipio continúa avanzando en un proceso que busca otorgar certezas legales a cientos de familias concordienses, transformando un trámite largamente esperado en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida y fortalecer el arraigo de los vecinos en sus barrios