3.500 vecinos de Concordia serán incorporados al programa nacional Centros de Familia en Concordia

Según lo informado a 7Paginas, el acuerdo prevé la incorporación de 3.500 nuevos destinatarios y la adhesión de más espacios a la red que actualmente ya alcanza unos 100 centros en Concordia. Según se destacó, la ciudad es el único municipio del país que ha logrado alcanzar esta instancia dentro del programa.

El intendente Azcué participó de la firma acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, y parte del equipo que lleva adelante la implementación del programa en la ciudad.

Tras la rúbrica del convenio, el jefe comunal valoró el avance logrado y remarcó que permitirá ampliar el alcance de las propuestas destinadas a niños y adolescentes.

“Esto nos permitirá llegar a más jóvenes y familias para que tengan la posibilidad de realizar actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas en distintas instituciones locales”, señaló Azcué.

El intendente agregó además que este logro es resultado del trabajo territorial que viene realizando el municipio. “Esto es producto de un trabajo en territorio, de contar con un diagnóstico y a partir de allí generar acciones para acompañar a las familias y brindar herramientas, como esta que nos facilita el Ministerio de Capital Humano, para dar respuestas a las demandas”, expresó.

El Programa Centros de Familia se implementa en Concordia desde el año pasado y está destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes pueden acceder a distintas actividades extracurriculares en instituciones de la ciudad.

De la actividad también participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, Mariano Uset; el director Nacional de Información Social, Francisco Palacin; el director de Impulso Familiar, Martín Wolf; y el director de Abordaje Territorial, Felipe Mattio.