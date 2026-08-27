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Jueves 27 de agosto de 2026
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47ª Peregrinación a Pie a Federación: el Multimedio María de la Concordia transmitirá la Santa Misa

Este sábado 29 de agosto se llevará a cabo la 47ª Peregrinación a Pie a Federación, una tradicional expresión de fe que congrega a numerosos peregrinos en un camino de oración, encuentro y esperanza.
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En el marco de esta significativa jornada, Multimedio María de la Concordia, de la Fundación María de la Concordia, realizará una cobertura especial y transmitirá en vivo la Santa Misa a las 16:00 horas, acompañando a los peregrinos y a toda la comunidad que participa de esta celebración.

La Eucaristía contará con la presencia del obispo diocesano, Monseñor Gustavo Zurbriggen quien acompañará esta manifestación de fe y devoción que año tras año reúne a la comunidad.

Desde la Fundación María de la Concordia y el Multimedio María de la Concordia invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta jornada, acompañando a los peregrinos y viviendo juntos, a través de nuestra transmisión, este momento central de la peregrinación.

Sábado 29 de agosto | 16:00 horas

Santa Misa – 47ª Peregrinación a Pie a Federación

Transmisión en vivo: Multimedio María de la Concordia , por nuestros canales digitales  y de aire

Una vez más, la comunicación se pone al servicio de la fe, acercando esta celebración a cada hogar y permitiendo que quienes no puedan estar presentes también puedan acompañar y participar de esta jornada tan especial.

https://www.youtube.com/live/kAvvMioIDGs?si=JimI6kdRqauZm6vZ

Por Exequiel Bond