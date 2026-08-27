47ª Peregrinación a Pie a Federación: el Multimedio María de la Concordia transmitirá la Santa Misa

En el marco de esta significativa jornada, Multimedio María de la Concordia, de la Fundación María de la Concordia, realizará una cobertura especial y transmitirá en vivo la Santa Misa a las 16:00 horas, acompañando a los peregrinos y a toda la comunidad que participa de esta celebración.

La Eucaristía contará con la presencia del obispo diocesano, Monseñor Gustavo Zurbriggen quien acompañará esta manifestación de fe y devoción que año tras año reúne a la comunidad.

Desde la Fundación María de la Concordia y el Multimedio María de la Concordia invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta jornada, acompañando a los peregrinos y viviendo juntos, a través de nuestra transmisión, este momento central de la peregrinación.

Sábado 29 de agosto | 16:00 horas

Santa Misa – 47ª Peregrinación a Pie a Federación

Transmisión en vivo: Multimedio María de la Concordia , por nuestros canales digitales y de aire

Una vez más, la comunicación se pone al servicio de la fe, acercando esta celebración a cada hogar y permitiendo que quienes no puedan estar presentes también puedan acompañar y participar de esta jornada tan especial.

https://www.youtube.com/live/kAvvMioIDGs?si=JimI6kdRqauZm6vZ

Por Exequiel Bond