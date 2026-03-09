5 años y 8 meses para el político Orrico por chocar y matar a cuatro jóvenes trabajadores

El adelanto de la sentencia fue dado a conocer por el juez Darío Crespo (Foto) en los Tribunales de Concepción del Uruguay, quien lo encontró responsable del delito de homicidio culposo agravado, teniendo en cuenta el nivel de alcoholemia al momento del hecho y la cantidad de víctimas.

Las víctimas fueron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, quienes se trasladaban en un Chevrolet Corsa cuando fueron impactados de frente por el vehículo que conducía Orrico.

Según se reconstruyó durante el juicio, el hecho ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024, cerca de las 5 de la mañana, cuando el acusado circulaba por la Ruta Provincial 39 a bordo de un Volkswagen Passat oficial perteneciente al gobierno provincial. En esas circunstancias, invadió el carril contrario e impactó de frente contra el automóvil en el que viajaban los cuatro trabajadores.

Las pericias incorporadas al expediente determinaron que Ruiz Orrico tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque, un nivel muy superior al permitido.

Durante la lectura del adelanto del veredicto, el juez Crespo detalló que para fijar la pena se tuvieron en cuenta las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, así como criterios vinculados a la prevención especial en materia penal.

En función de esos elementos, el magistrado resolvió condenar a Ruiz Orrico a 5 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación para conducir por el término de 9 años.

En el juicio, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 5 años de prisión, mientras que la querella que representaba a las familias de las víctimas pidió 6 años, la máxima prevista para este tipo de delito.

Durante el proceso también se conoció que, antes del siniestro, Orrico había estado participando de una cena y luego se trasladaba conduciendo el vehículo oficial cuando ocurrió el choque fatal.

