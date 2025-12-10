7PAGINAS

Miércoles 10 de diciembre de 2025
“50% Off. Noche de Mujeres” llega el domingo a Pueblo Viejo

Este domingo 14 de diciembre, a las 20:30 horas, el escenario de Pueblo Viejo será testigo del estreno local de la obra teatral “50% off. Noche de mujeres”, una comedia melodramática que pone en escena la amistad, las emociones y las verdades que emergen en una noche entre amigas.
Redacción 7Paginas

El espectáculo narra el encuentro de cuatro amigas en el bar de siempre, un miércoles cualquiera, aprovechando una noche de descuentos. Allí se reúnen para escuchar a Catita, que atraviesa una urgencia emocional y necesita ser escuchada. A partir de ese momento, se disparan las historias personales de cada una, revelando confesiones brutalmente honestas que construyen un retrato diverso, profundo y entrañable de la amistad femenina.

La obra reúne textos de distintos autores y autoras, entre ellos Guillermina Sandoval, oriunda de Concordia, y cuenta con la dirección de Fabián Nardini, quien fusionó estos materiales en una puesta de marcada estética humorística, emotiva y colorida.

En escena actúan Flavia Martínez, Martín Quintana, Mailén Niño y Guillermina Sandoval. El vestuario, el espacio escénico y la dirección también están a cargo de Fabián Nardini, mientras que la fotografía corresponde a Santiago David.

Para quienes deseen asistir, las reservas de entradas pueden realizarse comunicándose al 3454244735.

