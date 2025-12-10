“50% Off. Noche de Mujeres” llega el domingo a Pueblo Viejo

El espectáculo narra el encuentro de cuatro amigas en el bar de siempre, un miércoles cualquiera, aprovechando una noche de descuentos. Allí se reúnen para escuchar a Catita, que atraviesa una urgencia emocional y necesita ser escuchada. A partir de ese momento, se disparan las historias personales de cada una, revelando confesiones brutalmente honestas que construyen un retrato diverso, profundo y entrañable de la amistad femenina.
La obra reúne textos de distintos autores y autoras, entre ellos Guillermina Sandoval, oriunda de Concordia, y cuenta con la dirección de Fabián Nardini, quien fusionó estos materiales en una puesta de marcada estética humorística, emotiva y colorida.
En escena actúan Flavia Martínez, Martín Quintana, Mailén Niño y Guillermina Sandoval. El vestuario, el espacio escénico y la dirección también están a cargo de Fabián Nardini, mientras que la fotografía corresponde a Santiago David.
Para quienes deseen asistir, las reservas de entradas pueden realizarse comunicándose al 3454244735.
Redaccion 7Paginas