6 de julio: una oportunidad histórica perdida para el peronismo entrerriano, Por Héctor Maya

Así lo expresó con firmeza la vicepresidenta del PJ entrerriano, Héctor Maya, en una profunda autocrítica pública en la que lamentó no solo la falta de internas, sino también el funcionamiento del Consejo Provincial del partido. “No está funcionando”, sentenció, y añadió: “necesitamos poner la cara, discutir ideas, institucionalizar posiciones, mostrar un camino”.

Maya se refirió también a los comunicados que circularon señalando una supuesta proscripción dentro del partido, críticas que apuntaron al propio Consejo del cual forma parte. “Se cae en generalizaciones que no son ciertas”, aclaró, aunque reconoció que hay un problema estructural: “Casi ninguno de quienes integramos la mesa tiene posibilidad de opinar ni de acceder al contenido de las redes. ¿De verdad creen que no hay cosas importantes para decir?”, se preguntó.

En su escrito, Maya no esquivó la autocrítica: reconoció que hubo exclusión, listas cerradas “entre los mismos de siempre” y una dinámica interna que desalienta la participación y favorece el verticalismo. “No es momento de victimizarnos por pensar distinto, pero tampoco se abrió el juego. Algunos convalidaron la exclusión y otros jugaron con los mariscales de la derrota”, subrayó.

Desde lo emocional, evocó una imagen que le compartió una militante de base: un tablón improvisado con caballetes y envases de helado reutilizados para repartir arroz con leche en un barrio. “Me quedo con eso”, escribió Maya. “Con la vecina que hace tortas para sostener a su familia, con los jóvenes que se capacitan y ya entienden que el modelo de Milei nos está hundiendo”.

En ese sentido, llamó a rejerarquizar la política y a recuperar la mística, la empatía y el compromiso militante. “Es lo único que nos va a salvar de este plan despiadado que encabezan Milei, Sturzenegger, Caputo y compañía. Un plan que apunta a vaciar el Estado y excluir a millones de argentinos”, expresó.

La dirigenta también dejó en claro que no piensa renunciar al PJ, pero que tampoco se quedará callada. “Soy vicepresidenta del partido y siento impotencia, tal vez por ser mujer o sindicalista, porque no me escuchan. Aunque coincidan conmigo, no se animan. Algunos están más preocupados por expulsar peronistas que por preguntarse por qué se fueron a otros espacios”, lamentó.

Finalmente, Maya aseguró que lo que se perdió el 6 de julio no fue solo una interna: “Se perdió la posibilidad de demostrar que hay un peronismo distinto, que no se rinde, que no se resigna. Que está dispuesto a ganar la calle, a caminar los barrios, a defender los derechos de los trabajadores y la justicia social”.

“Sería ingenuo pretender hablar hoy como lo hicieron Perón y Evita. Pero más que nunca necesitamos recuperar sus valores, esos que llegan al corazón, al pensamiento y al alma de los que todavía sentimos vivo este movimiento”, cerró.

Sus palabras resuenan como una advertencia y, a la vez, como un llamado a reconstruir un peronismo con identidad, con coraje y con un rumbo claro en Entre Ríos.