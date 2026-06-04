600 millones de pesos en obras de cordón cuneta y desagües pluviales: “son obras para evitar el deterioro de las calles”, dijo Azcue

Segun se indico a 7Paginas, las obras abarcan sectores de los barrios Nebel, Parque Río Uruguay y San Carlos, donde se realizan tareas de tratamiento integral de calles, construcción de cordón cuneta y mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial, beneficiando a más de 30 manzanas y dando respuesta a diferentes demandas de los vecinos de la zona.

Azcué destacó que estas inversiones son posibles gracias al proceso de ordenamiento y optimización de recursos, impulsado desde el inicio de la gestión. En ese sentido, recalcó que “por eso somos tan insistentes con la necesidad de destinar los recursos, cuidar cada peso e incorporar tecnología y sistemas de control que nos permitan administrar mejor. Todo ese esfuerzo se transforma hoy en obras de infraestructura y servicios que son las prioridades de los vecinos”, señaló.

El Presidente Municipal remarcó que estas obras son fundamentales para evitar el deterioro de las calles producto de pérdidas de agua, precipitaciones intensas o vertientes: “cuando se ejecutan obras de calidad, después no hay que intervenir permanentemente para reparar los mismos problemas”.

En tanto, Azcué subrayó que “el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario va a continuar porque depende de nosotros. Hoy Concordia cuenta con un presupuesto propio para obras públicas y eso nos permite planificar, tener previsibilidad y seguir destinando cada vez más recursos a infraestructura y servicios sin depender de financiamiento externo”.

Por su parte, Esquivel explicó que la obra fue diseñada para resolver problemas históricos vinculados al mantenimiento de las calles en una zona afectada por el escurrimiento de aguas superficiales: “estamos llevando adelante una intervención muy importante para toda la zona noreste de la ciudad. Se ejecutan trabajos de cordón cuneta, desagües pluviales, tratamiento completo de caja con aporte de suelo y ripio, además de badenes, bacheo y recalce de conductos para garantizar el correcto escurrimiento del agua. Esto tendrá un impacto directo en el estado y mantenimiento de las calles”, sostuvo Esquibel.

Sobre la inversión, informó que “estamos destinando 600 millones de pesos con fondos 100% municipales, que incluye no sólo recursos económicos sino también mano de obra y maquinaria propia. Es una inversión significativa que refleja la decisión de la gestión de seguir mejorando la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos” finalizó Esquibel.