7 de junio Día del Periodista

Ser periodista es mucho más que transmitir noticias; es asumir el desafío de buscar la verdad, dar voz a los distintos sectores de la sociedad y contribuir al fortalecimiento de la democracia a través de una información libre, plural y respetuosa.

En tiempos donde la información circula a una velocidad sin precedentes, el trabajo profesional, ético y comprometido de los periodistas adquiere un valor fundamental para la construcción de una ciudadanía informada y participativa.

Saludamos especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, agradeciendo su dedicación permanente y su aporte indispensable a la sociedad.

¡Feliz Día del Periodista!