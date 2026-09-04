790 prendas que fueron secuestradas en contrabandos, fueron entregadas a Cáritas Concordia

En cumplimiento de una disposición del Juzgado Federal de Concordia, la Prefectura Concordia concretó este jueves 3 de septiembre la entrega, en carácter de donación, de 790 prendas de vestir a Cáritas Argentina – Concordia.

La mercadería había sido secuestrada en el marco de una causa por infracción a la Ley N.º 22.415, correspondiente al Código Aduanero, durante el año 2026.

Hasta el momento de su entrega, las prendas permanecían bajo custodia en el Depósito Judicial de la Prefectura Concordia.

La donación se realizó en la sede de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en calle Cervantes N.º 18 de Concordia, conforme a lo dispuesto por la Justicia Federal.

De esta manera, la mercadería secuestrada fue destinada a una institución de carácter social, con el objetivo de que pueda ser aprovechada en beneficio de personas y familias que se encuentran en situación de necesidad.

Desde Prefectura Concordia destacaron a 7Paginas, que la institución, bajo la conducción del Prefecto Jorge Horacio Ribinski, continúa trabajando de manera articulada con la Justicia Federal y los distintos organismos de la comunidad.