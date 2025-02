Expectativa por el debut de Paraná en el circuito de triatlón Jeep

Cuando las cosas se hacen con seriedad y responsabilidad y sobretodo respetando al corredor, se logra una aceptación general y esto genera el entusiasmo por ser parte de un Circuito que no consagra campeones nacionales, que no genera puntos para ninguna copa en particular, que simplemente tiene su propio reglamento y sus propias características que lo hacen distinto al resto.

Y en este 2025 llegó la hora de llevar por primera vez a este Circuito a la capital de nuestra provincia. Sí, el Triatlon Jeep tendrá su cuarta fecha en Paraná y es muy grande la expectativa por la presentación oficial en esa bella ciudad entrerriana que a través de la organización de Litoral Sport encabezado por Fernando Friedrich y la colaboración del Municipio, estará disputando el domingo 16 de febrero una fecha más, en lo que sería la fecha previa a la gran final en Santa Ana en el mes de marzo.

Hasta allí arribará el micro de la A.C.P.C. con todo su despliegue y colorido acostumbrado y se espera una muy buena convocatoria, con inscripciones que ya están en marcha con alrededor de 140 preinscriptos hasta el momento. Las mismas se pueden registrar en: www.encarrera.com.ar/triajeep

En este campeonato se ha dado la particularidad de que los ganadores en varones y damas han sido distintos en cada fecha, lo cual pone al certamen con una buena expectativa en cuanto a su definición.

En Paraná todo tendrá su epicentro en el Balneario Municipal, donde estará ubicado el parque cerrado y la llegada, se nadará desde aguas arriba paralelo a la costa, luego el ciclismo en tres vueltas mayormente por la avenida José Manuel Estrada. Y finalmente el pedestrismo recorriendo la hermosa costanera de la capital provincial.

Cabe recordar que todos aquellos corredores que ya están afiliados abonarán $ 30000 los mayores, y el costo para juveniles y corredores de postas será de $ 18000. Mientras que aquellos que corran como “libres” abonarán $ 35000 los mayores y los juveniles y los integrantes de postas $ 20000.

La expectativa por esta presentación es muy grande y sin dudas será el gran paso que está esperando dar la A.C.P.C. desde la creación de este Circuito.