Dura denuncia por abuso al jefe de Bomberos de San José de Feliciano

Los casos fueron puestos en conocimiento de la fiscal Gisela Guadalupe Muñiz, de la Unidad Fiscal de Feliciano, y dan cuenta de situaciones de agresión a la integridad sexual de las dos mujeres en instalaciones de Bomberos Voluntarios, en sitios en los que Arce sabía perfectamente que no había cámaras de seguridad que pudieran detectarlo.

Una de las mujeres denunció que el 10 de diciembre de 2024, al cabo de la fiesta de despedida de año en Bomberos, Arce intentó abusar de ella. Todo ocurrió a las 4 de la madrugada. El jefe de Bomberos le pidió que lo acompañara “para mostrarle algo” en la zona del Cuartel Viejo, lugar donde no hay cámaras de seguridad. Quería mostrarle algo en el interior de un freezer, eso argumentó.

Pero en ese lugar la tomó de la mano derecha con la fuerza suficiente como para acercarla a su cuerpo, y diciéndole: “Dale, déjate”. La mujer forcejeó y logró soltarse. Pero Arce la tomó del brazo izquierda y volvió con lo mismo. “Dale, dejate”. Otra vez consiguió escapar y pronunció aquella frase que puso al descubierto un mismo patrón de conducta en Arce: “Conmigo, no, jefe. Con las demás, haga lo que quiera. Pero conmigo, no”.

La recomendación del jefe de cuartel fue que no contara nada. Pero ocurrió lo insólito. Al volver a su casa, la mujer recibió mensajes de whatsapp de Arce disculpándose por la situación y escudándose en el hecho de que había consumido alcohol.

La mujer hizo lo que debía hacer: puso en conocimiento de lo sucedido a la Asociación Bomberos Voluntarios. No solo eso, también mostró las capturas de pantalla de los mensajes que le había enviado. La recomendación que le hicieron fue que no efectuara la denuncia judicial por cuanto ello “dañaría” la imagen de Bomberos. Le dijeron también que ellos “lo solucionarían”, que le pedirían a Arce “un descargo” y que como recompensa le pondrían a disposición un servicio de asistencia psicológica.

No fueron las únicas recomendaciones. En caso de contar lo sucedido, que ubique el hecho fuera de los límites del cuartel de Bomberos.

Efectivamente, la Comisión de Bomberos habló con Arce, quien antes de que se abriera la investigación penal en la Fiscalía de Feliciano se alejó del cuerpo con licencia por un año.

La segunda denuncia habla de situaciones gravísimas que se iniciaron en 2018, cuando la voluntaria comenzó a sufrir abusos sexuales de parte de Arce. En su declaración ante Fiscalía dijo haber sido “obligada” a estar con Arce dentro de los vestuarios del Cuartel Viejo. “Si no te dejas, te doy la baja de Bomberos”, le decía. Que si no lo hacía iba a dañar a otras compañeras; que la iba a arrojar al fondo de un pozo que hay en el predio de Bomberos. Fue bombera voluntaria esclavizada sexualmente por Arce hasta que decidió pedir la baja e irse. La mujer dijo que no pudo -no supo- cómo poner a raya al hombre. En esas relaciones sexuales, Arce jamás utilizaba preservativo.

Aparece mencionada una tercera voluntaria que también fue echada del cuartel por no acceder a las peticiones de Arce.

Con los testimonios recogidos, el juez de Garantías de Feliciano, Emir Gabriel Artero, dispuso por un plazo de 90 días la prohibición de acercamiento de Arce a las dos denunciantes; también tiene vedado realizar actos violentos, molestos o perturbadores tanto a las denunciantes como a su grupo familiar.

El juez encomendó a la Policía para que notifique a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Feliciano de la medida adoptada y para que controlen el cumplimiento de las medidas de restricción dispuestas.