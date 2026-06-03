A 11 años del primer grito, el país volvió a marchar por «Ni Una Menos»: Concordia se movilizará a la plaza 25 de Mayo

Este miércoles 3 de junio, la Argentina es escenario de una nueva e imponente jornada de movilización en el marco del undécimo aniversario del movimiento «Ni Una Menos». El colectivo, que transformó la agenda pública civil y política del país a partir de su histórica primera marcha en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, volvió a convocar de manera masiva a miles de personas en las principales plazas de las provincias bajo el lema general: «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos».

El contexto de las marchas a nivel nacional se encuentra profundamente atravesado por la reciente conmoción social que generaron los crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia, hechos que reavivaron con fuerza el debate sobre la eficacia de las herramientas estatales de protección y el recrudecimiento de los discursos de odio en la esfera pública.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el epicentro de la convocatoria se situó en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Desde tempranas horas de la tarde, columnas integradas por organizaciones sociales, agrupaciones feministas, sindicatos y familiares de víctimas comenzaron a poblar la plaza del Parlamento portando carteles, pancartes y banderas con rostros que exigen memoria y justicia, reflejando que, según estimaciones de los observatorios especializados, en el país continúa registrándose en promedio un femicidio cada 31 horas.

Radiografía de 11 años de dolor y estadísticas alarmantes

Coincidiendo con este aniversario, la Asociación Civil La Casa del Encuentro presentó una actualización de su informe histórico elaborado por el Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano». El relevamiento estadístico comprende los datos acumulados a nivel nacional desde la primera movilización, abarcando el periodo entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026:

Víctimas Fatales Totales: En estos once años, se registraron 3.424 muertes violentas por motivos de género en la Argentina.

Desglose de los Casos: El número total se compone de 3.073 femicidios directos de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, 4 lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los Entornos Próximos: Las estadísticas oficiales vuelven a validar la peligrosidad en los espacios de intimidad. Un total de 978 crímenes se perpetraron en la vivienda particular de la mujer, mientras que 798 ocurrieron en hogares compartidos de manera directa con el victimario.

Fallos en la Protección: El informe arroja luz sobre las deficiencias del sistema de prevención: 436 de las víctimas habían radicado denuncias judiciales previas y 188 de los agresores mantenían medidas cautelares de restricción vigentes al momento del ataque.

Infancias Afectadas: Un aspecto crítico de la problemática es el impacto colateral sobre los menores de edad. En la última década, 3.840 hijos e hijas perdieron a sus madres como consecuencia de estos delitos de violencia extrema.

La convocatoria local en Concordia: «¡Que Arda!»

La réplica de este reclamo colectivo tendrá su correlato en las calles de nuestra ciudad de forma inmediata. A través de un documento oficial, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Concordia formalizó la convocatoria comunitaria para este miércoles por la tarde, en sintonía con las demandas de protección integral puestas en agenda tras los sucesos ocurridos a nivel local y regional.

CRONOGRAMA DE LA MARCHA: El punto de encuentro fijado por los colectivos locales es la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 18:00 hs., donde se realizarán las primeras intervenciones. Posteriormente, a las 19:00 hs., se dará inicio a la tradicional movilización con antorchas, intervenciones artísticas y tambores por las calles del radio céntrico bajo la consigna complementaria «Ni Una Menos 2026: ¡Que Arda!».

Desde las organizaciones locales invitaron a participar a toda la ciudadanía, vecinos y familias autoconvocadas, remarcando la importancia de sostener la visibilización de la problemática y exigir respuestas institucionales coordinadas para el acompañamiento efectivo a las víctimas del departamento.

Redaccion de 7Paginas