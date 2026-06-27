A 50 años del fallecimiento de Raúl Uranga, Frigerio destacó su legado transformador para Entre Ríos

Al recordar la figura de quien impulsó, junto al entonces presidente Arturo Frondizi, una de las etapas de mayor transformación de la provincia, Frigerio sostuvo que “las provincias cambian cuando alguien se anima a pensar más allá de una gestión”.

En ese sentido, afirmó que Uranga “entendió que el desarrollo se construye con visión, decisión y obras que perduran”, y remarcó que ese espíritu permitió concretar proyectos estratégicos que modificaron para siempre el perfil productivo y de infraestructura de Entre Ríos.

El mandatario provincial también recordó el vínculo histórico entre Raúl Uranga, su abuelo y el expresidente Arturo Frondizi, a quienes reconoció por haber impulsado “una transformación que marcó un antes y un después en la historia de Entre Ríos”.

Finalmente, Frigerio aseguró que el mejor homenaje a quienes pensaron la provincia con una mirada de largo plazo es continuar ese camino de desarrollo. “A 50 años de su fallecimiento, honramos su legado y reafirmamos el compromiso de seguir construyendo la provincia que queremos y merecemos”, concluyó.