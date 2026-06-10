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Martes 9 de junio de 2026
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A 70 años de los fusilamientos de 1956: Convicción Peronista Concordia homenajeó a los Mártires de la Resistencia

En el marco del Día de la Resistencia Peronista, la Agrupación Convicción Peronista Concordia rindió homenaje a los militantes civiles y militares fusilados tras el levantamiento encabezado por el General Juan José Valle el 9 de junio de 1956, en defensa de la democracia, la Constitución Nacional y la voluntad popular.
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Redacción 7Paginas

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Desde la agrupación destacaron a 7Paginas, que aquellos hombres y mujeres enfrentaron la proscripción, la persecución y la violencia política con la convicción de defender una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

«Recordar a los Mártires del ’56 no es solamente un ejercicio de memoria histórica; es también asumir el compromiso de reconstruir la unidad del movimiento nacional y popular frente a los desafíos del presente», expresaron.

Asimismo, señalaron que el mejor homenaje a quienes dieron su vida por sus ideales es fortalecer la participación política, la militancia y la organización popular.

«Desde Concordia convocamos a todos los compañeros y compañeras a reencontrarse en una causa común, dejando de lado diferencias secundarias para poner en el centro las necesidades de nuestro pueblo».

Finalmente, reafirmaron una de las principales enseñanzas de la Resistencia Peronista: «Sólo el Pueblo salvará al Pueblo», destacando que la unidad, la solidaridad y el compromiso militante siguen siendo herramientas fundamentales para construir una patria más justa, libre y soberana. Convicción Peronista Concordia – José Catalini