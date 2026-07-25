A casi una semana del temporal, la Municipalidad de Concordia mantiene el operativo de asistencia en los barrios más afectados

Los trabajos se concentran principalmente en Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco, los barrios Pampa Soler, La Arrocera y el asentamiento La Bianca, considerados entre los sectores más afectados por el fenómeno climático. Allí, maquinaria, vehículos, personal y equipos territoriales desarrollan tareas de limpieza, remoción de árboles caídos, asistencia social y reparación de la infraestructura dañada.

El intendente Francisco Azcué recorrió las zonas afectadas, dialogó con vecinos y supervisó los trabajos que se llevan adelante. Desde el primer día de la emergencia, el jefe comunal dispuso que todas las áreas municipales trabajaran de manera conjunta para brindar una respuesta rápida a las familias, despejar la vía pública y avanzar en la recuperación de los servicios.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron a 7Paginas, que continúan las tareas de retiro de árboles y ramas caídas, la restitución de postes para facilitar la normalización del servicio eléctrico y del alumbrado público, además de la reparación de semáforos y cámaras de seguridad que resultaron dañados por el temporal.

En tanto, la Secretaría de Desarrollo Humano mantiene el trabajo en territorio con relevamientos y asistencia directa a las familias afectadas. Hasta la mañana de este viernes se habían recibido 410 pedidos de ayuda, priorizando aquellos casos de mayor vulnerabilidad.

Las principales solicitudes están relacionadas con la entrega de chapas, materiales impermeabilizantes, colchones y ropa. Además, el municipio continúa distribuyendo módulos alimentarios, agua potable y kits de limpieza para las familias que sufrieron las consecuencias del temporal.

Las autoridades recordaron que quienes necesiten asistencia pueden comunicarse a través del WhatsApp 345 413-2744 o acercarse personalmente a las oficinas de Desarrollo Humano, ubicadas en la intersección de calles Sáenz Peña y La Rioja, donde continúa la recepción de consultas y pedidos de ayuda.