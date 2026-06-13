A cuatro días de la desaparición de Tatiana, la familia denuncia que la Policía no la está buscando

La angustia y la desesperación crecen con el paso de las horas para la familia de Tatiana Zalazar, la adolescente de 14 años que se ausentó de su hogar el pasado miércoles 10 de junio alrededor de las 18:40 horas y cuyo paradero continúa siendo un misterio.

A cuatro días de la desaparición, sus padres sostienen que son ellos quienes encabezan la búsqueda y denuncian que la Policía no está realizando las tareas de investigación necesarias para dar con la menor.

En diálogo con 7Paginas, Alejandro Zalazar relató que durante las últimas horas recibió información de vecinos que aseguran haber visto a su hija en distintos puntos de la ciudad.

“Ayer me llamó un vecino para decirme que supuestamente habían visto a Tatiana en la zona de calles San Luis y San Martín. Yo avisé a la Policía porque ahí hay muchas cámaras de seguridad y tendrían que verificar las imágenes para confirmar si realmente era ella, pero no lo hicieron porque no la están buscando”, afirmó.

Según contó, también recibió datos que indicaban que la adolescente podría encontrarse en el barrio Llamarada junto a un joven de ese sector.

“Yo mismo fui a buscarla y hasta hablé con el muchacho que me habían nombrado. Ese trabajo de investigación tendría que hacerlo la Policía y no nosotros”, cuestionó.

“Somos nosotros los que la estamos buscando”

El padre de la menor manifestó además su malestar porque, según afirma, los efectivos policiales se presentan en su domicilio para solicitar información en lugar de realizar averiguaciones por su cuenta.

“Son ellos los que tendrían que salir a buscarla y no venir a pedirnos datos a nosotros. Cada pista que aparece la tenemos que seguir nosotros mismos”, expresó.

Zalazar señaló que incluso se presentó personalmente en la Fiscalía y recorrió distintos barrios de Concordia siguiendo versiones sobre el posible paradero de su hija.

“Cuando aparece una pista, soy yo quien sale a verificarla. La Policía tiene los medios para investigar y acceder a cámaras o información que nosotros no tenemos”, remarcó.

La madre defendió el acompañamiento del Copnaf

En las últimas horas, la situación generó repercusiones luego de que desde un medio vinculado a información policial se señalara que Tatiana se había ausentado de su hogar en reiteradas oportunidades anteriores y que el caso estaba siendo acompañado por organismos de protección de derechos.

Frente a ello, la madre de la adolescente, Mariana, dialogó con 7Paginas y pidió que no se pierda de vista la situación de salud que atraviesa su hija.

“Tatiana tiene problemas de salud mental. Ella sufre crisis, se desorienta y se pierde. No estamos hablando de una adolescente común que decide irse de su casa”, explicó.

La mujer confirmó que su hija se encuentra bajo tratamiento médico y psicológico, y que al momento de su desaparición estaba medicada para tratar cuadros de ansiedad y otros trastornos vinculados a su salud mental.

“Hace tres días que no está tomando su medicación y eso nos preocupa muchísimo”, señaló.

Asimismo, rechazó cualquier cuestionamiento hacia el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

“El Copnaf nos ayuda bastante. Nos acompaña, nos brinda asistencia y siempre estuvo presente. No tenemos nada para reprocharles”, afirmó.

Una búsqueda marcada por la incertidumbre

La madre explicó que durante el último año la adolescente se ausentó de su hogar en varias oportunidades debido a los problemas de salud que padece, situación que motivó intervenciones médicas y el acompañamiento de organismos especializados.

“Ella no es una chica maltratada ni abandonada. Nosotros trabajamos, la cuidamos y hacemos todo lo posible por ayudarla. Su problema es de salud y cuando entra en crisis pierde el control de la situación”, sostuvo.

Mientras tanto, la familia continúa difundiendo fotografías y recorriendo distintos sectores de Concordia en busca de información que permita localizar a la adolescente.

Los padres reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier dato que pueda resultar útil sea comunicado de inmediato a las autoridades policiales o judiciales, con la esperanza de que Tatiana pueda ser encontrada sana y salva en las próximas horas.

La búsqueda continúa y la preocupación aumenta con cada día que pasa sin noticias sobre el paradero de la menor.