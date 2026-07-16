A la espera del fenómeno El Niño: el río Uruguay sigue creciendo en Corrientes y genera expectativa en la región de Salto Grande

El comportamiento del río Uruguay continúa siendo motivo de atención en el noreste del país. Mientras el fenómeno de El Niño genera expectativas por un posible incremento de las precipitaciones en la cuenca, la Prefectura Naval Argentina informó que el río sigue creciendo en seis localidades de la provincia de Corrientes, una situación que es seguida de cerca en la región de Salto Grande, donde el nivel del curso de agua permanece elevado.

Según el reporte oficial correspondiente a este jueves 16 de julio, el río registra un ascenso en las localidades correntinas de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres, Bonpland y Monte Caseros.

En tanto, las mediciones indican que el nivel se mantiene estacionado en Mocoretá y Santo Tomé, mientras que solo una localidad presenta una leve baja.

Expectativa en Concordia y la región

El crecimiento sostenido del río aguas arriba mantiene la atención en la región de Salto Grande, donde especialistas monitorean permanentemente el comportamiento del embalse y los aportes provenientes de la alta cuenca.

Desde el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se informó que durante las últimas 24 horas el aporte al embalse fue de 4.758 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 5.053 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, se indicó que hasta las 15 horas de este jueves el caudal medio diario evacuado variará entre 5.000 y 6.500 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con las necesidades operativas de la represa.

Los niveles previstos

El organismo binacional informó además que las cotas previstas para el puerto de Concordia serán de un máximo de 6,50 metros y un mínimo de 4 metros, mientras que para el puerto de Salto se estiman 6,70 metros de máxima y 4,20 metros de mínima.

Por otra parte, el nivel del embalse, que a las 8 de la mañana era de 34,43 metros, tenderá a ubicarse en 34,70 metros.

Monitoreo permanente

Si bien los valores actuales permanecen lejos de los niveles de evacuación en Concordia y Salto, el ascenso del río en gran parte de la cuenca correntina mantiene el seguimiento constante por parte de los organismos de hidrología y defensa civil.

Las autoridades recuerdan que el comportamiento del río depende de múltiples factores, entre ellos las lluvias que se registren en la cuenca alta del Uruguay y el manejo hidráulico de la represa de Salto Grande.

Con el pronóstico que anticipa la consolidación del fenómeno El Niño en los próximos meses, el monitoreo continuará siendo permanente para anticipar cualquier variación significativa en los niveles del río y brindar información actualizada a la población de la región de Salto Grande.

VIDEO

Redaccion de 7Paginas