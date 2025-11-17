A otro Centro de salud de Concordia le incorporaron consultorio oftalmológico

El espacio cuenta con equipamiento específico para la atención primaria en oftalmología, entre ellos una lámpara de hendidura, herramienta esencial para realizar exámenes anatómicos del ojo con mayor precisión. Las consultas estarán a cargo del médico oftalmólogo Raúl Ruíz, quien ya comenzó a atender en el lugar.

Desde la Secretaría de Salud adelantaron a 7Paginas, que la próxima semana se habilitará un tercer consultorio en el Centro de Salud Leoncio de Luque, lo que permitirá fortalecer la red de especialidades disponibles en los barrios. Cabe recordar que la Dirección de Especialidades Médicas (DEM) fue el primer punto municipal en incorporar este tipo de atención.

La directora de Atención Primaria de la Salud, Karina Greco, destacó la importancia de seguir sumando servicios vinculados al cuidado de la visión. “La salud ocular es fundamental para movilizarnos, aprender, trabajar y disfrutar de la vida. Por eso estamos muy contentos y agradecidos de que el Dr. Ruíz se haya sumado a nuestro equipo”, señaló.

Greco remarcó que ya son dos los consultorios oftalmológicos en funcionamiento —en la DEM y en el barrio Nebel— y que en pocos días se sumará el tercero en el Centro de Salud Luque. “Esto representa un beneficio directo para la población, porque permitirá trabajar de manera articulada entre los distintos centros y facilitar la derivación de los pacientes”, concluyó.