A partir de este martes, aumentará la temperatura en la región de Salto Grande

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes se espera una jornada templada, con una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con una humedad del 69% y vientos del sudoeste a 8 km/h.

Para el miércoles, el organismo anticipa condiciones similares, aunque con un leve ascenso térmico: la mínima será de 18 grados y la máxima llegará a 29 grados, también con nubosidad parcial.

El jueves marcará el retorno pleno del calor, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 31 grados, mientras que el viernes cerrará la semana con un registro aún mayor: mínima de 21 grados y máxima de 32 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas