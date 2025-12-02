7PAGINAS

Lunes 1 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

A partir de este martes, aumentará la temperatura en la región de Salto Grande

Tras un inicio de semana marcado por chaparrones durante la mañana del lunes, el clima dio una tregua en la región de Salto Grande. Por la tarde, el tiempo mejoró notablemente, la máxima alcanzó los 23 grados y hasta se dejó ver el sol. Sin embargo, el alivio será breve: a partir de este martes comenzará un sostenido aumento de temperatura que se extenderá durante los próximos días.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes se espera una jornada templada, con una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con una humedad del 69% y vientos del sudoeste a 8 km/h.

Para el miércoles, el organismo anticipa condiciones similares, aunque con un leve ascenso térmico: la mínima será de 18 grados y la máxima llegará a 29 grados, también con nubosidad parcial.

El jueves marcará el retorno pleno del calor, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 31 grados, mientras que el viernes cerrará la semana con un registro aún mayor: mínima de 21 grados y máxima de 32 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas