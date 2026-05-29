A partir de las cero horas del sábado aumenta el peaje de Zárate

La empresa concesionaria informó a 7Paginas que a partir de las 00:00 horas de este sábado 30 de mayo de 2026 entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en la Estación de Peaje Zárate, ubicada sobre la Ruta Nacional 12. La medida impactará de forma directa en los miles de usuarios y transportistas entrerrianos que utilizan diariamente este corredor para conectar la provincia con Buenos Aires.

La actualización de los valores fue formalmente autorizada por la Dirección Nacional de Vialidad. El visto bueno del organismo técnico se dio tras aprobarse el Acta de Finalización de las denominadas «Obras Iniciales de Puesta en Valor», las cuales fueron ejecutadas de forma obligatoria por la firma concesionaria a lo largo de un extenso tramo de 203 kilómetros intervenidos entre las localidades de Zárate (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos), abarcando sectores críticos de las rutas nacionales 12 y 14.

Certificación de obras viales en el corredor

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades de control vial, el incremento en las cabinas de cobro guarda relación directa con la entrega y certificación de las mejoras estructurales comprometidas en el contrato.

Entre las tareas técnicas que fueron fiscalizadas y aprobadas en el trayecto interprovincial se destacan:

Trabajos de rehabilitación integral de la calzada asfáltica.

Tareas de bacheo estructural profundo y el reemplazo completo de losas de hormigón deterioradas.

Tareas de recalce de banquinas de tierra y ripio.

Renovación total de la señalización vial, tanto horizontal (demarcación de líneas sobre el asfalto) como vertical (cartelería de prevención).

Recuperación y modernización del sistema de iluminación en accesos y cruces de la autovía.

En virtud de la culminación de estas tareas y bajo lo establecido específicamente en el artículo 82, inciso “C” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Vialidad Nacional autorizó de manera oficial la aplicación de la denominada «Tarifa de Oferta», un mecanismo indexatorio que en esta etapa regirá de manera exclusiva para las cabinas de la Estación de Peaje Zárate.

Próximas intervenciones en la Autovía 14

Desde la empresa concesionaria manifestaron que la aprobación y habilitación de esta primera etapa tarifaria constituye un paso fundamental dentro del proceso de recuperación integral del denominado «Corredor del Mercosur».

Asimismo, anticiparon que el plan de obras no se detiene y que continuará ejecutándose durante los próximos meses. El cronograma del Contrato de Concesión vigente prevé nuevas etapas de intervención sobre la traza asfáltica de la Ruta Nacional 14 hacia el norte de la provincia, orientadas a seguir elevando de forma progresiva los estándares de infraestructura, confort en la transitabilidad y niveles de seguridad vial para los usuarios de la región.