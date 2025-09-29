A pesar que bajaron los índices de pobreza, Concordia se mantiene como uno de los epicentros de la crisis social en Argentina.

El estudio, coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, también reveló que la indigencia afecta al 12,3% de los concordienses (20.533 personas), lo que ubica a la ciudad como el segundo aglomerado del país con mayor proporción de población en situación de indigencia.

La informalidad laboral, un factor clave

El relevamiento nacional subraya la relación directa entre la informalidad laboral y los niveles de pobreza. En el segundo trimestre de 2025, la informalidad alcanzó al 43,2% de los trabajadores del país, el nivel más alto desde 2008. Dentro de este grupo, los asalariados informales representan el 37,7%, mientras que entre los trabajadores jóvenes de 16 a 24 años la tasa se dispara al 63%.

Los datos son contundentes: el 42% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, frente al 12% de los formales. Además, el 40% de los informales percibe ingresos por debajo del valor de la canasta básica, lo que refleja que tener empleo no garantiza salir de la pobreza.

Un problema estructural

Concordia aparece así como el reflejo más crudo de un problema estructural que atraviesa a todo el país: la precariedad laboral y su impacto directo en la exclusión social. A pesar de la leve baja en los índices, la ciudad se mantiene como el epicentro de la crisis social argentina, con niveles de pobreza e indigencia que golpean de lleno a miles de familias.