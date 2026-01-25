A puro brillo y color, comenzaron los Carnavales de Chajarí

La apertura tuvo lugar en el corsódromo ubicado en el predio de la Estación del Ferrocarril, donde las comparsas desplegaron todo su trabajo artístico ante el acompañamiento del público. En esta primera noche, el orden de pasada fue Amarú, Aluminé, Fénix y Sirirí, campeona de la edición 2025.

Los carnavales continuarán los días 31 de enero y 7 y 14 de febrero, mientras que para la próxima noche el orden de desfile será Sirirí, Amarú, Aluminé y Fénix, prometiendo nuevamente un espectáculo de alto nivel.

Cabe destacar que Multimedios Chajarí transmite en vivo las cuatro noches de carnaval, permitiendo que el evento pueda disfrutarse también a través de la pantalla. La transmisión de la noche inaugural estuvo disponible mediante streaming en YouTube.

Precios y ubicaciones

Desde la Comisión Organizadora se informó que el valor de las entradas generales es de 6.000 pesos para mayores, mientras que los menores de 3 a 12 años abonan 4.000 pesos, en todas las noches.

En cuanto a las ubicaciones, las mesas con cuatro sillas tienen un valor de 50.000 pesos en primera fila, 40.000 pesos en segunda fila y 50.000 pesos el palco elevado. Las sillas cuestan 7.000 pesos en primera y segunda fila, y 5.000 pesos desde la tercera fila. La tribuna y el espacio joven tienen un valor de 6.000 pesos.

Los precios son los mismos para todas las comparsas y fueron establecidos por la Comisión Organizadora, al igual que el valor de las entradas. Las compras anticipadas de ubicaciones pueden realizarse durante la semana en las sedes de cada club.

Con una primera noche exitosa, Chajarí volvió a vivir la magia del carnaval, consolidando una fiesta que año tras año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

