A puro orgullo: padre e hija de Concordia en el Ironman 70.3 de Punta del Este

Ambos deportistas, integrantes del equipo Nikaia de Concordia, completaron la exigente prueba que combina natación en aguas abiertas, ciclismo y media maratón, formando parte de un evento internacional que convoca cada año a atletas de distintos países.

En el caso de Alejandro Barla, la jornada tuvo además un resultado sobresaliente: logró ubicarse en el puesto 12 de un total de 82 competidores en su categoría, lo que le permitió clasificar al Mundial de Ironman 70.3 que se disputará en Francia.

Para el triatleta concordiense, la competencia significó no solo un desafío deportivo sino también una enorme satisfacción personal al poder compartir la experiencia con su hija.

Por su parte, Laura Barla también celebró haber sido parte de la exigente prueba y expresó su felicidad tras cruzar la meta. “Fue una experiencia hermosa, estoy feliz”, manifestó a 7Paginas, luego de completar el recorrido.

El Ironman 70.3 de Punta del Este es una de las competencias más importantes del calendario regional y reúne a cientos de atletas que deben completar 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.

En esta edición, la victoria en la clasificación general fue para el triatleta uruguayo Federico Scarabino, quien se impuso con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 45 segundos.