7PAGINAS

Lunes 9 de marzo de 2026
Facebook Instagram
Menú

A puro orgullo: padre e hija de Concordia en el Ironman 70.3 de Punta del Este

El deporte concordiense tuvo una destacada presencia este domingo en una de las competencias más emblemáticas del triatlón en Sudamérica. El destacado triatleta Alejandro Barla y su hija Laura Barla participaron del Ironman 70.3 de Punta del Este, viviendo una experiencia deportiva y familiar que quedará marcada para siempre.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ambos deportistas, integrantes del equipo Nikaia de Concordia, completaron la exigente prueba que combina natación en aguas abiertas, ciclismo y media maratón, formando parte de un evento internacional que convoca cada año a atletas de distintos países.

En el caso de Alejandro Barla, la jornada tuvo además un resultado sobresaliente: logró ubicarse en el puesto 12 de un total de 82 competidores en su categoría, lo que le permitió clasificar al Mundial de Ironman 70.3 que se disputará en Francia.

Para el triatleta concordiense, la competencia significó no solo un desafío deportivo sino también una enorme satisfacción personal al poder compartir la experiencia con su hija.

Por su parte, Laura Barla también celebró haber sido parte de la exigente prueba y expresó su felicidad tras cruzar la meta. “Fue una experiencia hermosa, estoy feliz”, manifestó a 7Paginas, luego de completar el recorrido.

El Ironman 70.3 de Punta del Este es una de las competencias más importantes del calendario regional y reúne a cientos de atletas que deben completar 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.

En esta edición, la victoria en la clasificación general fue para el triatleta uruguayo Federico Scarabino, quien se impuso con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 45 segundos.