A puro sol y frío: la semana arranca con temperaturas invernales en Concordia y la región

El otoño se instaló definitivamente en Concordia y la zona. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta segunda semana de mayo estará marcada por un patrón de estabilidad atmosférica, con mucho sol pero temperaturas que se mantendrán por debajo de lo normal para esta época del año.

El avance de una masa de aire frío sobre el centro y norte del país garantiza días despejados y una atmósfera seca, alejando cualquier posibilidad de inestabilidad.

Un lunes de «helada» y sol

La mañana de este lunes fue el fiel reflejo de lo que vendrá. A las 7:00 horas, Concordia registró una sensación térmica de 3,4°C, a pesar de que la mínima real se ubicó en los 5°C. Con una humedad alta (94%) y vientos en calma, el frío se hizo sentir con rigor en el inicio de la jornada laboral. Se espera que la máxima alcance apenas los 17°C bajo un cielo totalmente despejado.

Pronóstico extendido: Escasas lluvias

Para quienes esperan el alivio del agua, las noticias no son alentadoras. Los mapas proyectan anomalías de lluvia negativas para toda la región del Litoral. Esto significa que las precipitaciones serán inferiores a los valores históricos de mayo, predominando el tiempo seco y estable.

Cómo seguirá el tiempo en Concordia y la zona:

Martes: Cielo despejado. La temperatura comenzará a subir levemente, con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

Miércoles: Cielo algo nublado. Se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

Jueves: Aumento de la nubosidad. El termómetro oscilará entre los 10°C y los 20°C.

Viernes: Cierre de semana con cielo despejado, mínima de 8°C y máxima de 20°C.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas