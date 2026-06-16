“¿A quiénes beneficia el narcotráfico en nuestra ciudad?”: el duro planteo de Andrés Pessolani tras la muerte de un joven de 18 años

La muerte de un joven de 18 años volvió a poner en el centro de la escena una problemática que preocupa cada vez más a la comunidad de Federación: el consumo problemático de sustancias y el avance del narcotráfico. En ese contexto, el abogado y dirigente político Andrés Pessolani difundió una fuerte reflexión pública en la que convocó a la sociedad a enfrentar el problema sin hipocresías ni silencios.

Pessolani, quien atraviesa un proceso de recuperación de las adicciones y ha hecho pública su experiencia personal, definió la situación como una verdadera “pandemia de cocaína” que afecta a la comunidad y sostuvo que la muerte del joven debe convertirse en un punto de inflexión para abrir un debate profundo sobre el narcotráfico y sus consecuencias.

“Hoy se suma una nueva víctima de la terrible pandemia de cocaína que padece nuestra comunidad. Como padre, ciudadano y dirigente político corresponde exponer la hipocresía de la que ya no seremos titulares”, expresó.

Un llamado a mirar el problema de frente

En su mensaje, el dirigente cuestionó la tendencia social a estigmatizar a las personas con problemas de consumo mientras se evita discutir las causas estructurales que permiten el crecimiento del narcotráfico.

Según planteó, el desafío no pasa únicamente por señalar a quienes padecen una adicción, sino por preguntarse qué acciones concretas se están llevando adelante para evitar que más jóvenes caigan en situaciones similares.

“Debemos dejar de apuntar con el dedo a los adictos y poner en agenda qué vamos a hacer para que este joven sea el último muerto que nos encuentre sin hablar de narcotráfico”, manifestó.

Pessolani también cuestionó a sectores de la dirigencia política que, a su criterio, evitan abordar el tema de manera directa durante las campañas electorales.

Adicciones más allá de las drogas

El abogado amplió además el debate hacia otras problemáticas que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes, como las apuestas online, el uso compulsivo de celulares y otras conductas adictivas vinculadas al mundo digital.

“Pensar en el futuro demanda que analicemos la enorme cantidad de problemas de adicciones que existen en nuestra sociedad, y no solamente los vinculados con la cocaína”, sostuvo.

Desde su experiencia personal, remarcó que las adicciones pueden afectar a cualquier persona sin distinción de edad, profesión o condición social, y advirtió que cada vez aparecen a edades más tempranas.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, generar espacios de contención y acompañamiento, y promover actividades deportivas, culturales y recreativas que ofrezcan alternativas saludables para los jóvenes.

La importancia de la familia y las instituciones

En otro tramo de su reflexión, Pessolani señaló que las familias, las escuelas, los clubes y las organizaciones comunitarias tienen un papel fundamental en la prevención y detección temprana de situaciones de riesgo.

“El diálogo, la presencia y el acompañamiento pueden marcar una diferencia decisiva”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la respuesta al problema debe ser colectiva y sostenida en el tiempo, con la participación de todos los sectores de la sociedad.

Una convocatoria a la unidad

Finalmente, el dirigente propuso dejar de lado diferencias políticas, religiosas y personales para construir una respuesta comunitaria frente a las adicciones y otros problemas sociales que afectan a Federación.

“Juntos, quienes conocemos y padecemos esta situación, podemos obligar a quienes miran para otro lado o intentan hablar de otros temas a responder una pregunta fundamental: ¿quiénes se benefician con tanto dolor y con tantas familias rotas?”, concluyó.

Las declaraciones de Pessolani se producen en un contexto de creciente preocupación por el impacto del narcotráfico y las adicciones en distintas localidades de la región, un fenómeno que continúa generando debate sobre las políticas de prevención, asistencia y control que se implementan para enfrentar esta problemática.

Redaccion de 7Paginas