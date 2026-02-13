A tener en cuenta: cortes de tránsito este fin de semana largo en Concordia

Las interrupciones estarán vinculadas a eventos programados en espacios públicos, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución, prever vías alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Domingo 15 de febrero

Desde las 16:00 horas se realizarán cortes en las siguientes intersecciones:

1º de Mayo y Urquiza

Buenos Aires y Pellegrini

Mitre y Pellegrini

Las restricciones se deben a la realización de la actividad “Carnaval, cultura y comunidad” en la Plaza 25 de Mayo.

Lunes 16 de febrero

A partir de las 14:00 horas habrá cortes en:

Entre Ríos y Saavedra

San Luis y Ramírez

En este caso, las interrupciones están previstas por la celebración de “Rey Momo” en la Plaza Urquiza.

Martes 17 de febrero

Desde las 14:00 horas se restringirá el tránsito en:

Entre Ríos y Ramírez

Urquiza y 3 de Febrero

El operativo responde al desfile que se desarrollará desde la Plaza Urquiza hasta la Plaza 25 de Mayo.