A tener en cuenta: cortes de tránsito este fin de semana largo en Concordia

Las interrupciones estarán vinculadas a eventos programados en espacios públicos, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución, prever vías alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito.
Domingo 15 de febrero
Desde las 16:00 horas se realizarán cortes en las siguientes intersecciones:
1º de Mayo y Urquiza
Buenos Aires y Pellegrini
Mitre y Pellegrini
Las restricciones se deben a la realización de la actividad “Carnaval, cultura y comunidad” en la Plaza 25 de Mayo.
Lunes 16 de febrero
A partir de las 14:00 horas habrá cortes en:
Entre Ríos y Saavedra
San Luis y Ramírez
En este caso, las interrupciones están previstas por la celebración de “Rey Momo” en la Plaza Urquiza.
Martes 17 de febrero
Desde las 14:00 horas se restringirá el tránsito en:
Entre Ríos y Ramírez
Urquiza y 3 de Febrero
El operativo responde al desfile que se desarrollará desde la Plaza Urquiza hasta la Plaza 25 de Mayo.