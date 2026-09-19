A un año de su inauguración, el Parque Solar de Enersa en Sauce Pinto equivale al consumo de 220 hogares

El Parque Solar Sauce Pinto cerró sus primeros doce meses con una producción de 505,14 MWh de energía renovable, equivalente al consumo eléctrico anual de aproximadamente 220 hogares entrerrianos. El registro superó en un 4,4 % la proyección prevista y permitió evitar unas 219 toneladas de CO₂, con beneficios ambientales equivalentes a 185 toneladas de carbón estándar y cerca de 300 árboles equivalentes plantados.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó la importancia del hito: “Hace un año inaugurábamos nuestro primer parque solar de generación fotovoltaica, marcando un antes y un después en la provincia, para la empresa y para el sector productivo. Este proyecto se llevó adelante gracias a un importante acuerdo público-privado con la familia Dellizzotti, que donó el terreno donde Enersa emplazó el parque”.

Y agregó: “Las transformaciones en la matriz energética provincial dieron un vuelco fundamental a partir de este hito, permitiendo que tanto el sector público como el privado continúen invirtiendo y desarrollando la energía limpia que la provincia necesita para crecer, desarrollarse y proyectarse al mundo”.

La articulación con la familia Dellizzotti permitió disponer del predio donde se emplazó la planta. En ese sentido, Leandro Dellizzotti destacó los resultados obtenidos durante el último verano: “A nosotros como empresa nos benefició de manera importante, porque teníamos consumos excesivos y cortes eléctricos. Este último verano, que fue bastante intenso, pudimos sortear ese inconveniente y la gente del pueblo también se vio beneficiada, con un suministro más estable y sin altibajos de voltaje”.

Además, valoró la decisión de acompañar el proyecto desde sus inicios: “No dudé en decir que sí porque era algo que venía a dar una solución al consumo eléctrico en épocas de intenso calor”. Asimismo, señaló que el predio continúa disponible ante una eventual ampliación del parque con nuevos paneles.

Operativo desde el 17 de septiembre de 2025 y desarrollado por Enersa en el marco de GenER, Sauce Pinto cuenta con 540 módulos fotovoltaicos, 10 inversores, una potencia instalada de 310,5 kWp y una potencia de salida de 300 kW. La experiencia acumulada permite sumar información concreta sobre el comportamiento de esta tecnología en Entre Ríos y sirve como antecedente para futuros desarrollos renovables.

El gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwindt, señaló: “Sauce Pinto fue un hito para la empresa por ser nuestro primer parque solar y también un desafío que logramos llevar adelante entre todos. Nos dio un año completo de datos reales sobre el comportamiento de la energía solar en nuestra red, información que hoy constituye una base técnica para nuevos proyectos. Además, nos permitió acercar las energías renovables a las escuelas y a la comunidad de la zona, mostrando de manera concreta su desarrollo en Entre Ríos”.

Este parque fotovoltaico consolida así la experiencia de generación solar en la provincia y aporta antecedentes para la incorporación de nuevas iniciativas renovables.