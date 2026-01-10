A un mes del accidente en Brasil, Walser y su esposa regresaron a Colón

Según se informó oficialmente, el matrimonio ya se encuentra en su hogar junto a sus cuatro hijos, donde continuarán con el proceso de recuperación, especialmente Gimena Bordet, quien permaneció internada durante 26 días en Terapia Intensiva en un hospital de Porto Alegre debido a un cuadro de salud complejo producto del siniestro.

El accidente ocurrió el pasado 9 de diciembre sobre la ruta 101, en Brasil, cuando la familia Walser se trasladaba en vehículo. Como consecuencia del impacto, la esposa del intendente sufrió fracturas y lesiones de gravedad que requirieron una prolongada internación y cuidados médicos intensivos, evolución que con el correr de los días logró revertirse favorablemente.

Desde la Municipalidad de Colón se confirmó que, en los próximos días, José Luis Walser retomará de manera paulatina sus funciones al frente del Ejecutivo municipal, respetando los tiempos necesarios para acompañar la recuperación de su esposa.

En el comunicado difundido por el municipio, las autoridades agradecieron especialmente a la comunidad “el respeto y la comprensión durante todo este tiempo”, destacando el acompañamiento permanente de vecinos y vecinas de la ciudad. Asimismo, expresaron su satisfacción porque Gimena Bordet pueda continuar su rehabilitación en Colón, rodeada del afecto de su familia, iniciando así una nueva etapa en su recuperación.