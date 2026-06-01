A una semana del regreso del estacionamiento medido en Concordia: detallan los requisitos para la exceptuación de patentes

La Municipalidad de Concordia se encuentra en la cuenta regresiva para la implementación de su nuevo esquema de ordenamiento vial. A exactamente una semana de que el estacionamiento medido vuelva a estar operativo en el radio céntrico de la ciudad, la Dirección de Tránsito y Transporte emitió un comunicado oficial detallando los alcances del sistema y los requisitos obligatorios para acceder a la exceptuación del pago de patentes.

Según confirmaron las autoridades del área a 7Paginas, el servicio entrará en vigencia formal a partir del lunes 8 de junio de 2026. El nuevo marco normativo contempla la exención total del abono para aquellos ciudadanos que acrediten una condición de discapacidad, así como también para los frentistas de las arterias afectadas, ya sea en carácter de propietarios o de inquilinos de las viviendas de la zona.

Guía de trámites: documentación a presentar

Para poder registrar el vehículo en la base de datos municipal y quedar eximidos del cobro por hora, los beneficiarios deben presentar la documentación correspondiente según cada caso particular:

Personas con Discapacidad

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) donde conste el domicilio actualizado.

Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Fotocopia de la tarjeta verde del vehículo asociado.

Frentistas Propietarios

Fotocopia del DNI con domicilio radicado en el inmueble en cuestión.

Fotocopia del último período de la factura del servicio de energía eléctrica (luz) emitido a su nombre.

Fotocopia de la tarjeta verde del automóvil o motovehículo.

Frentistas Inquilinos

Fotocopia del DNI del locatario.

Fotocopia del Contrato de Alquiler vigente y debidamente registrado.

Fotocopia de la factura del servicio de luz de la propiedad.

Fotocopia de la tarjeta verde del vehículo.

Registro automático y descarga de la nueva App

Una de las aclaraciones más importantes que realizaron desde el municipio tiene que ver con la vigencia de los trámites previos. Se remarcó de forma taxativa que aquellas personas que ya habían gestionado la exceptuación de patentes con validez hasta el año 2027, ya se encuentran dadas de alta automáticamente en el nuevo sistema. En consecuencia, este grupo de usuarios no tendrá la obligación de realizar ninguna actualización documental hasta el año próximo.

Por otra parte, se recordó que la nueva plataforma digital ya se encuentra completamente operativa para dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android. Los conductores pueden efectuar la descarga de la herramienta técnica de dos maneras: