A una semana del temporal, vecinos de Concordia reclaman que Megacable retire postes caídos sobre sus viviendas

Según relataron a la redacción de 7Paginas, dos postes pertenecientes a la empresa de telecomunicaciones permanecen derribados sobre los muros y techos de viviendas particulares, con cables que quedaron tendidos a escasa altura sobre los patios internos, generando un riesgo para las familias que habitan el lugar.

Los frentistas señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde el temporal, no se realizaron los trabajos necesarios para retirar las estructuras dañadas ni para normalizar la situación.

«La paciencia llegó a su fin», expresaron los vecinos, quienes reclamaron una rápida intervención de la empresa para evitar posibles accidentes, especialmente teniendo en cuenta que los cables permanecen a pocos metros del suelo y sobre sectores de circulación de las viviendas.

Además, solicitaron que las tareas sean realizadas por personal especializado, advirtiendo que en oportunidades anteriores, durante trabajos similares, se produjeron daños en los techos de las casas.

Los vecinos esperan que Megacable tome intervención de manera urgente y retire los postes caídos, restableciendo las condiciones de seguridad en un sector que continúa mostrando las consecuencias del fuerte temporal registrado el pasado fin de semana.