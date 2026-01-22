7PAGINAS

Jueves 22 de enero de 2026
Aberrante hecho en Concordia: se masturbó en una plazoleta ante la presencia de niños y vecinos intentaron lincharlo

Un grave y aberrante episodio generó conmoción e indignación en la tarde de este miércoles en el Barrio Parque de la ciudad de Concordia, cuando un sujeto fue sorprendido realizando actos obscenos en una plazoleta, mientras niños se encontraban jugando en el lugar.
El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en la plaza ubicada en la intersección de las calles Paula Albarracón y Germán Abdala. Según pudo saber un cronista de 7Paginas, la situación fue advertida por una menor de edad, quien alertó de inmediato a su madre tras observar el accionar del individuo.

Ante el desesperado pedido de auxilio, vecinos del barrio intervinieron rápidamente, increpando al sujeto y evitando que se retirara del lugar. La tensión fue en aumento y estuvo a punto de derivar en un linchamiento, situación que logró ser controlada gracias a la intervención de un funcionario de la Policía de Entre Ríos, quien se interpuso y resguardó al individuo hasta la llegada de un móvil policial.

De acuerdo a datos extraoficiales, el hombre tendría un pedido de captura vigente en la ciudad de Paraná, lo que agrava aún más la situación y motivó su inmediata aprehensión por parte de las fuerzas de seguridad.

El hecho generó profunda indignación y preocupación entre los vecinos del Barrio Parque, quienes manifestaron su malestar y reclamaron mayor presencia policial, especialmente en horarios de la tarde y la noche. Señalan que en la zona es frecuente la presencia de personas vinculadas a hechos delictivos o de conductas inapropiadas, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

Las autoridades fueron notificadas del reclamo vecinal, que exige medidas concretas para proteger a las familias, garantizar la seguridad de los niños y preservar la tranquilidad en los espacios públicos del barrio.