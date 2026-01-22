Aberrante hecho en Concordia: se masturbó en una plazoleta ante la presencia de niños y vecinos intentaron lincharlo

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas, en la plaza ubicada en la intersección de las calles Paula Albarracón y Germán Abdala. Según pudo saber un cronista de 7Paginas, la situación fue advertida por una menor de edad, quien alertó de inmediato a su madre tras observar el accionar del individuo.

Ante el desesperado pedido de auxilio, vecinos del barrio intervinieron rápidamente, increpando al sujeto y evitando que se retirara del lugar. La tensión fue en aumento y estuvo a punto de derivar en un linchamiento, situación que logró ser controlada gracias a la intervención de un funcionario de la Policía de Entre Ríos, quien se interpuso y resguardó al individuo hasta la llegada de un móvil policial.

De acuerdo a datos extraoficiales, el hombre tendría un pedido de captura vigente en la ciudad de Paraná, lo que agrava aún más la situación y motivó su inmediata aprehensión por parte de las fuerzas de seguridad.

El hecho generó profunda indignación y preocupación entre los vecinos del Barrio Parque, quienes manifestaron su malestar y reclamaron mayor presencia policial, especialmente en horarios de la tarde y la noche. Señalan que en la zona es frecuente la presencia de personas vinculadas a hechos delictivos o de conductas inapropiadas, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

Las autoridades fueron notificadas del reclamo vecinal, que exige medidas concretas para proteger a las familias, garantizar la seguridad de los niños y preservar la tranquilidad en los espacios públicos del barrio.