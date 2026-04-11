Abogado reconoció varios delitos y cumplirá una pena en la cárcel de Concordia

Los tribunales de Concordia fueron escenario de una audiencia clave en la causa que involucra al abogado Pedro De La Madrid. Bajo la investigación de la fiscal Daniela Montangie, se presentó un acuerdo de juicio abreviado en el que el profesional admitió formalmente su culpabilidad en una serie de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El reconocimiento de los hechos

Durante la audiencia, De La Madrid asumió la autoría material y la responsabilidad penal por un complejo entramado de ilícitos. La lista de cargos aceptados por el imputado es extensa y refleja la gravedad de la investigación:

Ejercicio ilegal de la profesión.

Quebrantamiento de inhabilitación judicial (tres hechos).

Lesiones leves.

Falsificación y uso de documento público falsificado.

Estafa procesal (dos hechos).

Hurto, sustracción y ocultamiento de documentos.

Administración fraudulenta.

Condena y cumplimiento

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del abogado estipula una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Tras la formalización de este acuerdo, el vocal Germán Dri será el encargado de analizar los términos para su homologación. Según pudo saber este medio a través de fuentes judiciales, se espera que la sentencia definitiva sea dictada durante la próxima semana.

Una vez que el fallo quede firme, De La Madrid será trasladado a una unidad penal dependiente del Servicio Penitenciario provincial, donde deberá cumplir la totalidad de la condena impuesta, marcando un precedente importante en el foro judicial de nuestra ciudad.

Con información de Concordia Policiales

Redacción de 7Paginas