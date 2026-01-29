Abogado y dirigente radical de Concordia, la víctima fatal del accidente en General Campos

Tal como informara 7Paginas en las primeras horas del día, el accidente se registró alrededor de las 7:55, cuando dos vehículos que circulaban en sentido contrario colisionaron de frente en una curva. Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Uno, en el que viajaban tres personas mayores de edad, mientras que el otro fue una camioneta Volkswagen Amarok, ocupada por un solo conductor.

En un primer momento se indicó que la víctima fatal era un hombre de 70 años de apellido Medina. Posteriormente, se confirmó que se trataba del abogado Carlos Albino Medina, reconocido profesional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Concordia, donde supo desempeñar distintos cargos partidarios a lo largo de su trayectoria política.

Al momento del impacto, Medina viajaba acompañado por su esposa e hija, quienes resultaron con lesiones leves y fueron asistidas por personal de emergencias médicas.

Según los datos aportados a 7Paginas, el conductor de la camioneta Amarok sería un ex juez del departamento San Salvador, de apellido Velich, quien circulaba solo al momento del choque.

Carlos Albino Medina también estuvo estrechamente vinculado a la vida social de Concordia. Vivió en los inicios del barrio La Bianca, donde fue integrante de la comisión directiva del Club Social La Bianca, y antes de recibirse como abogado ejerció un cargo como maestro de escuela primaria, dejando una huella en la comunidad.

Las circunstancias que derivaron en el fatal choque continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes, mientras que la noticia generó profundo pesar en los ámbitos jurídico, político y social de la ciudad de Concordia.