Abordaje sin precedente en la zona noroeste: más de 20 áreas municipales descentralizaron sus servicios para los vecinos

Con el firme objetivo de profundizar la descentralización institucional y facilitar el acceso a derechos esenciales, la Municipalidad de Concordia desplegó durante el fin de semana un operativo territorial integral en la zona noroeste de la ciudad. El programa estratégico unificó el trabajo de diversas secretarías para acercar de forma directa servicios públicos de salud, educación, deportes, producción y asistencia social a un amplio sector de la comunidad.

Según se indicó a 7Paginas, la actividad se consolidó gracias a un minucioso trabajo articulado con las organizaciones comunitarias y referentes de una decena de comunidades de la zona: los barrios San Francisco Oeste y Este, Agua Patito, 27 de Noviembre, La Roca, Nueva Esperanza, Don Jorge, Los Pájaros, Gobernador Cresto y Constitución Oeste. Las naves del templo de la iglesia «Nueva Vida» sirvieron como punto estratégico de encuentro y base operativa para los equipos técnicos.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, se hizo presente en el lugar para coordinar las acciones y dialogar con los residentes. En declaraciones a 7Paginas, el jefe comunal explicó el sentido de la jornada:

“Este abordaje nace de la idea de acercar a la Municipalidad, con sus distintas áreas, a la zona noroeste de la ciudad, que es una de las más alejadas del radio céntrico. Nos parece fundamental propiciar este contacto directo, por eso elegimos realizarlo durante el fin de semana, permitiendo que las familias puedan acercarse, participar e interactuar cara a cara con los funcionarios”, subrayó Azcué.

Asimismo, el intendente recordó que, de forma complementaria a estos megaoperativos, junto a todo el Gabinete Municipal vienen sosteniendo reuniones semanales en diferentes puntos de la localidad: “La ciudad la construimos entre todos, cada uno cumpliendo con sus debidas responsabilidades”, afirmó.

Una red de respuestas con 22 áreas en simultáneo

Por su parte, el secretario de Salud de la comuna, Diego Sauré, puso en valor la magnitud del despliegue: “Contamos con la participación activa de 22 áreas del Municipio. Esto sirve para que la gente venga, consulte y se lleve respuestas concretas sobre un trámite específico o pueda completar sus esquemas de vacunación mediante un trato cercano”.

El funcionario médico resaltó la ventaja metodológica de cruzar las distintas dependencias en un mismo espacio físico: “A partir de consultas que pueden parecer comunes o normales, surgen disparadores para derivar necesidades a otras áreas de desarrollo, y esa es la esencia de un abordaje integral. Lo vamos a seguir replicando en puntos estratégicos de Concordia”.

Los números del operativo: salud, SUBE y cuidado animal

La jornada arrojó un balance sumamente positivo, con métricas de atención que reflejan el alto nivel de demanda contenido en el sector:

🩺 Salud Integral y Prevención

210 atenciones médicas generales, resueltas en el lugar sin requerir derivaciones de urgencia.

208 vacunas aplicadas, logrando la actualización y el completamiento de dosis del Calendario Nacional de Vacunación en niños y adultos.

40 testeos rápidos de HIV y sífilis realizados de manera confidencial.

10 consultas personalizadas sobre métodos anticonceptivos y 100 medicamentos entregados bajo estricta receta médica.

💳 Movilidad y Tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte asesoró y gestionó trámites para alrededor de 200 vecinos, quienes pudieron realizar la actualización, carga y extensión de beneficios sociales en sus tarjetas SUBE.

🐾 Zoonosis y Veterinaria Municipal

Se efectuaron 30 castraciones gratuitas de caninos y felinos mediante los quirófanos móviles, y se colocaron 100 vacunas antirrábicas para la prevención de la salud pública y animal.

Esfuerzo conjunto

El éxito del dispositivo de descentralización fue posible gracias al despliegue coordinado de cuadrillas y profesionales pertenecientes a las Secretarías de Salud; de Desarrollo Humano; de Gobierno; de Servicios Públicos; y de Desarrollo Productivo. Asimismo, prestaron funciones en el territorio agentes del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) y representantes del Concejo Deliberante de Concordia.