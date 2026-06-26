Abordaje territorial integral en el polideportivo Víctor Oppel

Las actividades se realizarán entre las 11 y 15 horas, en el predio del Polideportivo Víctor Oppel, destinado a vecinos de los barrios Sarmiento, Asentamiento Arrocera, San Miguel II y La Colina.
Participarán más de 20 áreas de la Municipalidad, brindando, entre otros, los siguientes servicios:
Salud: se podrá acceder a completar esquemas de vacunación, controles médicos, pediatría y testeos.
Asistencia y asesoramiento en programas sociales, discapacidad, trámites.
Acceso a charlas y cortes de cabello para niños, no arancelados.
SUBE: La Dirección de Tránsito y Transporte realizará trámites de actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.
En ese sentido, se recuerda que para primaria, secundaria y terciario: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución.
Para docentes: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por Departamental de Escuelas.
Para discapacidad: concurrir con DNI y fotocopia del certificado de discapacidad.
En el caso de no poseer tarjeta y para poder otorgarle una, debe presentarse con fotocopia de DNI.
Esterilizaciones: la Dirección de Veterinaria Municipal llevará adelante una jornada de castraciones gratuitas y de aplicación de vacunas antirrábicas a mascotas.
Para solicitar turnos con anticipación, al Whatsapp del área: 345-501 414.