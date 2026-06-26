7PAGINAS

Viernes 26 de junio de 2026
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Abordaje territorial integral en el polideportivo Víctor Oppel

Este sábado 27 de junio, la Municipalidad de Concordia llevará adelante un abordaje territorial integral a través de un programa estratégico de descentralización de diferentes áreas con el objetivo de que los vecinos puedan acceder a servicios públicos de salud, educativos, deportivos, productivos y sociales.
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Redacción 7Paginas

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Las actividades se realizarán entre las 11 y 15 horas, en el predio del Polideportivo Víctor Oppel, destinado a vecinos de los barrios Sarmiento, Asentamiento Arrocera, San Miguel II y La Colina.

Participarán más de 20 áreas de la Municipalidad, brindando, entre otros, los siguientes servicios:

Salud: se podrá acceder a completar esquemas de  vacunación, controles médicos, pediatría y testeos.

Asistencia y asesoramiento en programas sociales, discapacidad, trámites.

Acceso a charlas y cortes de cabello para niños, no arancelados.

SUBE: La Dirección de Tránsito y Transporte realizará trámites de actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.

En ese sentido, se recuerda que para primaria, secundaria y terciario: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y certificado de alumno regular firmado por la institución.

Para docentes: concurrir con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por Departamental de Escuelas.

Para discapacidad: concurrir con DNI y fotocopia del certificado de discapacidad.

En el caso de no poseer tarjeta y para poder otorgarle una, debe presentarse con fotocopia de DNI.

Esterilizaciones: la Dirección de Veterinaria Municipal llevará adelante una jornada de castraciones gratuitas y de aplicación de vacunas antirrábicas a mascotas.

Para solicitar turnos con anticipación, al Whatsapp del área: 345-501 414.