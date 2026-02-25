Abordajes integrales: ahora fue el turno del barrio Pampa Soler

El trabajo es coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos y contempla un abordaje integral que incluye limpieza general, mantenimiento de espacios verdes, mejoras en el alumbrado público, recolección de residuos, retiro de ramas, descacharrización y acciones preventivas contra el dengue. Además, se llevan adelante instancias de educación ambiental puerta a puerta para reforzar la concientización vecinal.

El secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, explicó que el objetivo central es optimizar la calidad de los espacios comunes. En ese marco, se realizan tareas de desmalezamiento, erradicación de basurales y mejoras en la iluminación. No obstante, subrayó que el acompañamiento de los vecinos es clave para sostener en el tiempo las mejoras alcanzadas.

A través del programa “Cuida tu barrio”, personal municipal recorre las viviendas brindando información sobre el servicio de recolección, el cuidado del ambiente y medidas básicas que, si se aplican en cada hogar, contribuyen al orden y mantenimiento del sector.

Los propios vecinos valoraron la intervención. Laura, residente del barrio desde hace 18 años, destacó la presencia del municipio y expresó su deseo de que el esfuerzo sea acompañado por la comunidad. Señaló que con frecuencia se observan latas, botellas y residuos arrojados en la vía pública, y remarcó la importancia de preservar los espacios limpios.

En la misma línea, Roxana, con 15 años de residencia en Pampa Soler, manifestó su agradecimiento por los trabajos y sostuvo que el compromiso debe ser colectivo para evitar que vuelvan a formarse focos de basura.

Según se dijo a 7Paginas, del operativo participan la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Subsecretaría de Ambiente, Higiene Urbana, Electrotecnia, Recolección de Residuos y el área de Parques y Paseos, entre otras dependencias. Las tareas se extenderán hasta el próximo viernes, con el objetivo de dejar el barrio en mejores condiciones y reforzar la prevención sanitaria y ambiental