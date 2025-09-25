7PAGINAS

Jueves 25 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Abren el registro para guardavidas en Concordia de cara a la temporada 2025

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia informó la apertura del Registro Municipal y Admisión de Guardavidas 2025, en el marco del servicio municipal de guardavidas y prevención en playas, dependiente de la Dirección de Protección Civil y Emergencias Sanitarias.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En esta instancia, podrán rendir la reválida únicamente quienes cuenten con libreta de guardavidas, la cual será firmada al momento de la prueba. Aquellos que posean solo el título o analítico (original y copia) recibirán una constancia.

La reválida 2025 constará de dos etapas:

Actualización en RCP y DEA

Pruebas acuáticas

Requisitos de presentación

El día de la prueba, los aspirantes deberán presentarse con la siguiente documentación:

DNI

Libreta de guardavidas

Apto psicofísico

Título o analítico (original y copia), en caso de corresponder

Cronograma

Fecha de la reválida: martes 7 de octubre de 2025

Prueba práctica: Club Salto Grande – de 8 a 12 hs

Prueba teórica: Centro de Convenciones Concordia – de 16 a 19 hs

Las inscripciones se realizan de manera online a través del formulario disponible en el siguiente enlace:

👉 Formulario de inscripción

Con esta convocatoria, el municipio busca garantizar un servicio de guardavidas capacitado y en condiciones para brindar seguridad a vecinos y turistas durante la próxima temporada estival.