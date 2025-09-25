Abren el registro para guardavidas en Concordia de cara a la temporada 2025

En esta instancia, podrán rendir la reválida únicamente quienes cuenten con libreta de guardavidas, la cual será firmada al momento de la prueba. Aquellos que posean solo el título o analítico (original y copia) recibirán una constancia.
La reválida 2025 constará de dos etapas:
Actualización en RCP y DEA
Pruebas acuáticas
Requisitos de presentación
El día de la prueba, los aspirantes deberán presentarse con la siguiente documentación:
DNI
Libreta de guardavidas
Apto psicofísico
Título o analítico (original y copia), en caso de corresponder
Cronograma
Fecha de la reválida: martes 7 de octubre de 2025
Prueba práctica: Club Salto Grande – de 8 a 12 hs
Prueba teórica: Centro de Convenciones Concordia – de 16 a 19 hs
Las inscripciones se realizan de manera online a través del formulario disponible en el siguiente enlace:
👉 Formulario de inscripción
Con esta convocatoria, el municipio busca garantizar un servicio de guardavidas capacitado y en condiciones para brindar seguridad a vecinos y turistas durante la próxima temporada estival.