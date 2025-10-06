Abren inscripciones para el programa Centros de Familia en Concordia

A través del programa, chicos de entre 6 y 17 años podrán acceder a actividades extracurriculares, mientras que los padres recibirán capacitaciones en crianza y acompañamiento familiar. Además, los beneficiarios obtendrán un voucher de $24.000, acreditado en una tarjeta física no bancaria, para utilizar en clubes, talleres artísticos y culturales de instituciones locales.

Quiénes pueden inscribirse

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciben la Tarjeta Alimentar.

El adulto responsable debe presentarse con el Documento Nacional de Identidad físico y vigente del menor a inscribir.

Los padres deberán participar de manera obligatoria en el espacio “Criar en libertad”, donde se realizarán talleres y charlas dictadas por orientadores técnicos capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

Estos encuentros buscan brindar herramientas para mejorar la crianza, fomentar el juego, la lectura y la nutrición saludable, fortaleciendo los vínculos familiares y previniendo situaciones de violencia.

Lugares y fechas de inscripción

Martes 7 de octubre: Polideportivo Víctor Oppel (Moulins 1779, barrio Sarmiento), de 9 a 13 y de 14 a 17 horas.

Miércoles 8 de octubre: Centro Faro “Padre Andrés Servín” (Avenida Carretera La Cruz y Cortada 68, barrio Carretera La Cruz), de 9 a 13 y de 14 a 17 horas.

Jueves 9 de octubre: nuevamente en el Polideportivo Víctor Oppel, en los mismos horarios.

Los Centros de Familia representan una nueva forma de política social que pone el foco en el acompañamiento integral del hogar, con el objetivo de promover la crianza en libertad y el desarrollo pleno de cada integrante de la familia.